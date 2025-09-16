Kisorsolták a Nemzeti Vágta előfutamainak sorrendjét

A hazai lovassport legnagyobb ünnepére készülnek a szervezők és a sportág hazai szerelmesei, ugyanis 2025-ben is megrendezik a Nemzeti Vágtát, október 3. és 5. között lepik el a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontot a lovak és hajtóik. A dátum rohamosan közeledik, kedden pedig a Nemzeti Lovardában megtartották a felnőttelőfutamok sorsolásait. Összesen 60 ló-lovas páros „került bele a kalapba”, 15 futamot rendeznek, egyszerre négy lovas áll rajthoz. Az eseményen a hazai lovasélet szereplői, az esemény támogatói, valamint a szponzorok vettek részt, összesen 28 fő segített a sorsolásban. Köztük volt a Kincsem Park vezetőségéből Szotyori Nagy Ádám és Krebsz András is, Székely Tibor, a Vágta főkapitánya, Kedves Gyula történész, valamint a Nemzeti Sport értékesítési és marketing igazgatója, Miczinkó Katalin is.

Fotó: vagta.hu

A 18. Nemzeti Vágtát Decs várhatja címvédőként, 2024-ben Tóbiás Zsuzsa Galaxy nyergében nyerte meg a viadalt. A Tolna vármegyei nagyközség a 2. előfutamban kapott helyet Domonkosfa, Nyúl, valamint Csallóközcsütörtök mellett.

A szervezők az idei évben is készültek újdonságokkal, Szilvásváradon megrendezik a hagyományőrző huszárversenyt, a győri ördöglovasok új, még soha sem látott attrakciót mutatnak be, valamint a pónilovas gyerekhuszárok bemutatóját és versenyét is láthatják majd a nézők.