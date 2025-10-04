Hivatalosan is elkezdődött a Nemzeti Vágta

A pénteki nemzetközi rendőr lovasversenyt követően szombaton a versenyzők eskütételével, a verseny ünnepélyes megnyitójával, majd az előfutamokkal folytatódott a 18. Nemzeti Vágta. A versenynapot a kishuszárok kezdték, s a 7 előfutamból 12 település lovasa jutott tovább a vasárnapi középdöntőbe – a hét győztes mellett a legjobb 5 időeredményt produkáló. Az előfutamát megnyerő Dobronak, Köveskál, Dunaszerdahely, Érsekhalma, Hosszúfalu, Vasad, Törökszentmiklós mellett Pestszentlőrinc, Gyenesdiás, Farkaslaka, Kalocsa és Baja futották a legjobb időt, és jutottak be a vasárnap 9:30-kor kezdődő középfutamokba.

A huszárgyerek kategóriában négy előfutamban küzdöttek meg az indulók a négy döntős helyért, melyből Vasad, Mátyásföld, Törökszentmiklós és Szilvásvárad bizonyultak a legjobbnak, és szerepelhet a vasárnap 15 órakor kezdődő döntőben. A Nemzeti Vágta programját a Fogatvágta előfutamai is színesítették, ahonnan három ménes jutott be a vasárnap 15:30-kor rajtoló fináléba: a Mátai Ménes Hortobágy (Kovács Szabolcs Tamás hajtó és Fodor Flóra segédhajtó), a Mezőgyáni Ménes (Makoviczki Richárd hajtó és Kemény János segédhajtó) valamint a Köncsögi Ménes (Nagy Gábor hajtó és Balog Erika segédhajtó).

A napot a Kocsitoló verseny előfutamai zárták, amelyben Abony harcolta ki a döntős helyet, vagyis vasárnap 14 órakor a Készenléti Rendőrséggel és az erdélyi Krasznával mérkőzhet meg a győzelemért.

A Nemzeti Vágtáról a jövő szombati (október 11.-i) Képes Sport mellékletünkben képes összeállítást láthatnak, ami bővebb betekintést enged az eseménybe.