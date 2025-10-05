Vajdasági győztest avattak: Rozs Anna Júlia nyerte meg a Nemzeti Vágtát

LOVASBETYÁROK, PÓNIS HUSZÁROK ÉS ÖRDÖGLOVASOK színesítették a 18. Nemzeti Vágta vasárnapi programját. A háromnapos gála záró napján egymást érték a látványos bemutatók, reggeltől kora estig zajlottak az események a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A hagyományőrzés ezúttal is központi eleme volt a műsornak, a huszárverseny után a kocsitolók is pályára léptek: a Készenléti Rendőrség csapata Krasznát és Abonyt megelőzve győzött.

A legnagyobb várakozás természetesen a Vágta döntőjét övezte, de a középfutamok is kiélezett küzdelmet hoztak. Szentkirály lovasa, Csiki Laura már tavaly is az esélyesek közé tartozott, ám akkor lova, Jimmy kiugrott az első indításnál. Ezúttal Tatát megelőzve jutott be a fináléba, míg a Tahitótfalut képviselő Rigó Lotti Jonagold nyergében tartotta maga mögött Ácsteszér lovasát. A harmadik középfutamból Ács versenyzője, Takács Péter rajt-cél győzelemmel lépett tovább Licinio Legóval, míg a negyediket Magyarkanizsa lovasa, Rozs Anna Júlia nyerte meg Vajkkal. Sokatmondó, hogy ez volt a legsimább futam, mégis mindössze 44 század döntött…

A négyből három lovas először döntőzött a Nemzeti Vágtán, Rigó Lotti viszont egy éve is ott volt a mezőnyben. Ezúttal Rozs Anna Júlia rajtolt a legjobban az öt és fél körös versenyen, Rigó belülről, Takács Péter kívülről támadta. A vajdasági Magyarkanizsa versenyzője Vajk nyergében biztosan őrizte előnyét, Tahitótfalu, Szentkirály és Ács lovasát megelőzve teljesen megérdemelten nyerte meg a Nemzeti Vágtát. A kishuszárok és huszárgyerekek versenyében taroltak a vasadiak, míg a fogatvágtán Nagy Gábor (Köncsögi ménes) a külső íven előzve ért célba elsőként.

NEMZETI VÁGTA, SZILVÁSVÁRAD

Középfutamok. 1. futam: 1. Szentkirály (Csiki Laura, Jimmy) 1:56.06, 2. Tata 1:56.31, 3. Baja 1:57.15, 4. Etéd 1:58.44. 2. futam: 1. Tahitótfalu (Rigó Lotti, Jonagold) 1:57.03, 2. Ácsteszér 1:57.20, 3. Illyefalva 1:59.70, 4. Ceglédbercel 2:04.71. 3. futam: 1. Ács (Takács Péter, Licinio Lego) 1:58.99, 2. Érsekhalma 1:59.27, 3. Penc 2:00.19, 4. Őcsény 2:08.05. 4. futam: 1. Magyarkanizsa (Rozs Anna Júlia, Vajk) 1:55.65, 2. Adorján 1:56.09, 3. Tiszafüred 1:56.16, 4. Decs 1:57.16

Döntő: 1. Magyarkanizsa 1:55.31, 2. Tahitótfalu 1:55.89, 3. Szentkirály 1:56.62, 4. Ács 2:00.64