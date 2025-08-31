Nemzeti Sportrádió

A világbajnokot Antwerpenben sem lehetett megállítani

2025.08.31. 22:56
Fotó: X/PDC
Antwerpen darts European Tour darts
Luke Littler győzelmével ért véget Antwerpenben a darts European Tour 10. állomása. A világbajnok angol a döntőben 8–7-re győzött az északír Josh Rock ellen.

 

Littler döntő legben nyerte meg a tornagyőzelemről szóló meccset, ráadásul úgy, hogy ezt a leget Rock kezdhette.

Érdekesség, hogy az idei European Touron Littler másodszor nyert tornát, az első trófeáját is éppen Beligumban, Wiezében hódította el.

DARTS
EUROPEAN TOUR, 10. ÁLLOMÁS
Flanders Darts Trophy Antwerpen
Negyeddöntő
Like Littler (angol, 96.44)–Damon Heta (ausztrál, 98.51) 6–5
Danny Noppert (holland, 82.97)–Daryl Gurney (északír, 99.10) 0–6
Gian van Veen (holland, 84.37)–James Wade (angol, 88.00) 4–6
Josh Rock (északír, 101.03)–Luke Woodhouse (angol, 100.21) 6–4
Elődöntő
Littler (99.46)–Gurney (94.91) 7–1
Wade (98.62)–Rock (102.16) 5–7
Döntő
Littler (107.40)–Rock (100.05) 8–7

A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI
Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5
European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4
International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5
German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5
Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Martin Schindler–Ross Smith 8–4
European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Gary Anderson–Andrew Gilding 8–0
Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia). Döntő: Jonny Clayton–Niko Springer 8–6
European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Damon Heta 8–6
Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Gerwyn Price–Gary Anderson 8–3
Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium): Döntő: Luke Littler–Josh Rock 8–7
Szeptember 5–7.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)
Szeptember 19–21.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST
Szeptember 26–28.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)
Október 17–19.: German Darts Championship, Hildesheim (Németország)
Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)

 

