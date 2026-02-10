Nemzeti Sportrádió

Ferencváros: 10 éves csúcson a magyar és NB I-es igazolások, az eladási rekord mellett

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.02.10. 14:32
null
Az Újpest ellen bemutatkozó Osváth Attila a Ferencváros ötödik magyar, és a negyedik NB I-es igazolása ebben az idényben (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Osváth Attila NB I magyar átigazolás Ferencváros
A Paksról érkezett Osváth Attila volt a Ferencváros negyedik NB I-es és ötödik magyar igazolása ebben az idényben. Mindkét szám rekordnak számít az FTC-nél tíz idény statisztikáit vizsgálva, amellett, hogy az eladási bevételekben is rekordot könyvelhetett el a magyar bajnok ebben az évadban.

 

A Ferencváros labdarúgócsapatát az elmúlt években gyakran érte az a kritika, hogy kevés magyar játékost foglalkoztat. Nos, ebben az idényben a múlt csütörtökön bejelentett, és azóta az Újpest FC ellen gólpasszal bemutatkozó Osváth Attila az ötödik magyar szerzemény az ugyancsak Paksról igazolt Ötvös Bence, a Frankfurtból visszatérő Lisztes Krisztián, a korábban szintén a Ferencvárosban is nevelkedő, a nyáron Nyíregyházáról érkezett Nagy Barnabás, valamint a határon túli Magyarcsügésről származó, kettős állampolgárságú Marius Corbu mellett. Az NB I-es igazolásokat nézve pedig Osváth a negyedik a sorban Nagy, Ötvös és a Diósgyőrből ugyancsak télen érkezett holland-ghánai Elton Acolatse után.  

A négy NB I-es és összesen öt magyar érkező egy adott idényben egyaránt rekordot jelent 2016–2017-től, vagyis tíz évad adatait számolva (lásd 1. számú táblázatunkat). Négy NB I-es érkezőre egyszer sem volt példa egy idényen belül a vizsgált időszakban, míg összesen legalább öt magyar igazolás legutóbb csaknem tíz évvel ezelőtt, a 2016–2017-es idényben érkezett az első csapathoz. Akkor az NB I-ből Bognár István (Diósgyőr) és Botka Endre (Bp. Honvéd), külföldről Kleinheisler László (Werder Bremen) és Lovrencsics Gergő (Lech Poznan), az NB II-ből Holczer Ádám (Soroksár) érkezett közvetlenül az első csapathoz. 

Érdekes megfigyelni, hogy az NB I-ből, illetve külföldről a legtöbb magyar játékos a 2016–2017 és a 2017–2018-as idényben érkezett az FTC-hez. Akkor, amikor még nem jutott főtáblára a csapat a nemzetközi porondon. Az említett két idényben egyébként előszeretettel igazolt külföldről hazatérő légiósokat a klub, 2016 és 2018 között összesen hatot (Kleinheisler és Lovrencsics mellett Bőle Lukácsot, Nagy Dominikot, Otigba Kenethet és Priskin Tamást is hazacsábították a zöld-fehérek). A Ferencváros 2019-től szerepel folyamatosan valamely európai kupasorozat főtábláján, azóta három magyarnál több egyik idényben sem csatlakozott az első csapathoz mostanáig.     

A jelenlegi emelkedésben nyilván szerepet játszhat az úgynevezett „fiatalajánlás” és „magyarszabály” is, és az is, hogy rekordnagyságú bevételt könyvelhetett el az FTC a játékospiacon, aminek egy részét visszaforgatta a játékospiacon.  

A mostani idény kapcsán ugyanis azt is ki kell emelni, hogy távozott az erdélyi születésű Pászka Lóránd (Csíkszeredába), nyáron végleg elhagyta az FTC-t Baráth Péter (a lengyel Rakówhoz szerződött), télen pedig Varga Barnabás játékjogát az AEK Athénnak, Tóth Alexét az angol AFC Bournemouthnak adta el a Ferencváros. Mind a négy játékost átigazolási díj ellenében értékesítette az FTC, összességében, a Transfermarkt adatai szerint 17.2 millió euró értékben (lásd második táblázat).

Ráadásul, ha ehhez az összeghez még hozzávesszük a nyári eladásokat is, akkor 26.08 millió eurós eladási bevételt kapunk a Transfermarkt adatai alapján, ami abszolút rekord, valószínűleg nemcsak a vizsgált időszakban, hanem a klub történetében is. Ez az összeg elsősorban abból adódik, hogy a vizsgált tíz idény legdrágábban eladott játékosai közül három is most kel el. Tóth Alex (12 millió euró) és Varga Barnabás (4.5 millió euró) mellett a nyáron az Arab Emírségekbe eladott brazil Saldanha is.

Az eladott játékosok toplistáján jól látszik, hogy a legnagyobb értéket a saját nevelésű fiatalok jelentik, hiszen Tóth Alex mögött a 2. helyen Lisztes Krisztián áll (6 millió euróval). Ugyanakkor az is látható, ha országokra bontjuk a tíz legértékesebb játékost, akkor is a magyarok vannak fölényben, három játékossal, míg a 2. helyen a brazilok jönnek, két labdarúgóval (Saldanha és Marquinhos).  

 

 Az NB I-ből igazolt játékosok  (dőlt betűvel szedve a légiósok)Külföldről igazolt magyarokAz NB II-ből az első csapathoz igazolt, az NB I-ben adott idényben pályára is lépő magyarok
2025–2026Nagy Barnabás (Nyíregyháza), Osváth Attila (Paks),  Ötvös Bence (Paks), Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK) Lisztes Krisztián (Frankfurt – Németország), Marius Corbu (román-magyar, APOEL – Ciprus) 
2024–2025 Gróf Dávid (Levadiakosz – Görögország), Szalai Gábor (Lausanne-Sport – Svájc) 
2023–2024Gruber Zsombor (Puskás Akadémia), Kenan Kodro (bosnyák, Fehérvár), Varga Barnabás (Paks)  
2022–2023Baráth Péter (DVSC, először kölcsönbe, később végleg)   
2021–2022Pászka Lóránd (Soroksár) 
2020–2021Gera Dániel (MTK), Katona Máté (MTK)Bogdán Ádám (Hibernian FC – Skócia) 
2019–2020Gróf Dávid (Bp. Honvéd)Vécsei Bálint (Lugano – Svájc) Szánthó Regő (ETO FC Győr)
2018–2019Davide Lanzafame (olasz, Bp. Honvéd), Sigér Dávid (Balmazújváros)*Szerető Krisztofer (Stoke City U23  – Anglia) 
2017–2018 Bőle Lukács (ACSM Poli – Románia), Nagy Dominik (Legia Warszawa – Lengyelország), Otigba Kenneth (nigériai-magyar, Heerenveen  – Hollandia), Priskin Tamás (Slovan – Szlovákia) 
2016–2017Bognár István (Diósgyőri VTK), Botka Endre (Bp. Honvéd)Kleinheisler László (Werder Bremen – Németország), Lovrencsics Gergő (Lech Poznan –Lengyelország)Holczer Ádám (Soroksár)
A FERENCVÁROS MAGYAR ÉS NB I-ES IGAZOLÁSAI

A táblázatban a Ferencváros az NB I-ből igazolt játékosait és a külföldről szerződtetett magyarokat összegeztük tíz idény alapján. Magyar játékosnak az számít, aki a szerződtetésekor magyar állampolgár. 
*A megelőző idényben NB I-ben játszó, de csapatával kieső játékosokat az NB I-es érkezők közé soroljuk, ha a klubváltás előtt közvetlenül a másodosztályban már nem léptek pályára.

Eladott játékosok Mikor? VevőÁr (TM-adatok alapján)
1. Tóth Alex 2025–2026AFC Bournemouth (Anglia)12 millió euró
2. Lisztes Krisztián 2024–2025Frankfurt (Németország)6 millió euró
3. Myrto Uzuni (albán)2021–2022Granada (Spanyolország)5.1 millió euró
4. Matheus Saldanha (brazil)2025–2026Al-Vaszl (Arab Emírségek)5 millió euró
5. Marquinhos (brazil)2024–2025Szpartak Moszkva (Oroszország) 5 millió euró
6. Varga Barnabás 2025–2026AEK Athén (Görögország)4.5 millió euró
7. Ryan Mmaee (belga-marokkói)2023–2024Stoke City (Anglia, II. o.)4 millió euró
8. Aissa Laidouni (tunéziai)2022–2023Union Berlin (Németország)2.6 millió euró
9. Fernando Gorriarán (uruguayi)2019–2020Santos Laguana (Mexikó)2.5 millió euró
10. Olekszandr Zubkov (ukrán)2022–2023Sahtar (Ukrajna)2 millió euró
A FERENCVÁROS LEGDRÁGÁBBAN ELADOTT JÁTÉKOSAI a 2016-2017-ES IDÉNYTŐL SZÁMOLVA A TRANSFERMARKT STATISZTIKÁI SZERINT

Forrás: transfermarkt.de
Dőlt betűvel szedtük a légiósokat, az adott idényben nem élvonalbeli vevőnél külön jelöltük az osztályt is.

 

 

 

Osváth Attila NB I magyar átigazolás Ferencváros
Legfrissebb hírek

Középpályást vesz a Vasas, szerdától a csapattal edzhet – NS-infó

Labdarúgó NB II
1 órája

Fél év után visszatért az NB II-es Csákvárhoz a védő

Labdarúgó NB II
2 órája

Korábbi gólkirállyal erősített az NB III-as sereghajtó

Labdarúgó NB II
3 órája

Igazolt a DVTK, az FTC, az MTK és a Nyíregyháza is – piaci körkép

Labdarúgó NB I
4 órája

Nagy Barnabás: A Fradi rúgjon annyi gólt, amennyit csak lehet!

Labdarúgó NB I
4 órája

A Puskás Akadémia kölcsönadta kapusát a Nyíregyházának

Labdarúgó NB I
4 órája

Ritka lehetőség: jelen állás szerint automatikusan BL-főtáblás a Ferencváros

Labdarúgó NB I
6 órája

ZTE: Frankfurtból is jött játékos és a Braga-védő is itt van – NS-infó

Labdarúgó NB I
6 órája
Ezek is érdekelhetik