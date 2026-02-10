Ferencváros: 10 éves csúcson a magyar és NB I-es igazolások, az eladási rekord mellett

A Ferencváros labdarúgócsapatát az elmúlt években gyakran érte az a kritika, hogy kevés magyar játékost foglalkoztat. Nos, ebben az idényben a múlt csütörtökön bejelentett, és azóta az Újpest FC ellen gólpasszal bemutatkozó Osváth Attila az ötödik magyar szerzemény az ugyancsak Paksról igazolt Ötvös Bence, a Frankfurtból visszatérő Lisztes Krisztián, a korábban szintén a Ferencvárosban is nevelkedő, a nyáron Nyíregyházáról érkezett Nagy Barnabás, valamint a határon túli Magyarcsügésről származó, kettős állampolgárságú Marius Corbu mellett. Az NB I-es igazolásokat nézve pedig Osváth a negyedik a sorban Nagy, Ötvös és a Diósgyőrből ugyancsak télen érkezett holland-ghánai Elton Acolatse után.

A négy NB I-es és összesen öt magyar érkező egy adott idényben egyaránt rekordot jelent 2016–2017-től, vagyis tíz évad adatait számolva (lásd 1. számú táblázatunkat). Négy NB I-es érkezőre egyszer sem volt példa egy idényen belül a vizsgált időszakban, míg összesen legalább öt magyar igazolás legutóbb csaknem tíz évvel ezelőtt, a 2016–2017-es idényben érkezett az első csapathoz. Akkor az NB I-ből Bognár István (Diósgyőr) és Botka Endre (Bp. Honvéd), külföldről Kleinheisler László (Werder Bremen) és Lovrencsics Gergő (Lech Poznan), az NB II-ből Holczer Ádám (Soroksár) érkezett közvetlenül az első csapathoz.

Érdekes megfigyelni, hogy az NB I-ből, illetve külföldről a legtöbb magyar játékos a 2016–2017 és a 2017–2018-as idényben érkezett az FTC-hez. Akkor, amikor még nem jutott főtáblára a csapat a nemzetközi porondon. Az említett két idényben egyébként előszeretettel igazolt külföldről hazatérő légiósokat a klub, 2016 és 2018 között összesen hatot (Kleinheisler és Lovrencsics mellett Bőle Lukácsot, Nagy Dominikot, Otigba Kenethet és Priskin Tamást is hazacsábították a zöld-fehérek). A Ferencváros 2019-től szerepel folyamatosan valamely európai kupasorozat főtábláján, azóta három magyarnál több egyik idényben sem csatlakozott az első csapathoz mostanáig.

A jelenlegi emelkedésben nyilván szerepet játszhat az úgynevezett „fiatalajánlás” és „magyarszabály” is, és az is, hogy rekordnagyságú bevételt könyvelhetett el az FTC a játékospiacon, aminek egy részét visszaforgatta a játékospiacon.

A mostani idény kapcsán ugyanis azt is ki kell emelni, hogy távozott az erdélyi születésű Pászka Lóránd (Csíkszeredába), nyáron végleg elhagyta az FTC-t Baráth Péter (a lengyel Rakówhoz szerződött), télen pedig Varga Barnabás játékjogát az AEK Athénnak, Tóth Alexét az angol AFC Bournemouthnak adta el a Ferencváros. Mind a négy játékost átigazolási díj ellenében értékesítette az FTC, összességében, a Transfermarkt adatai szerint 17.2 millió euró értékben (lásd második táblázat).

Ráadásul, ha ehhez az összeghez még hozzávesszük a nyári eladásokat is, akkor 26.08 millió eurós eladási bevételt kapunk a Transfermarkt adatai alapján, ami abszolút rekord, valószínűleg nemcsak a vizsgált időszakban, hanem a klub történetében is. Ez az összeg elsősorban abból adódik, hogy a vizsgált tíz idény legdrágábban eladott játékosai közül három is most kel el. Tóth Alex (12 millió euró) és Varga Barnabás (4.5 millió euró) mellett a nyáron az Arab Emírségekbe eladott brazil Saldanha is.

Az eladott játékosok toplistáján jól látszik, hogy a legnagyobb értéket a saját nevelésű fiatalok jelentik, hiszen Tóth Alex mögött a 2. helyen Lisztes Krisztián áll (6 millió euróval). Ugyanakkor az is látható, ha országokra bontjuk a tíz legértékesebb játékost, akkor is a magyarok vannak fölényben, három játékossal, míg a 2. helyen a brazilok jönnek, két labdarúgóval (Saldanha és Marquinhos).

Az NB I-ből igazolt játékosok (dőlt betűvel szedve a légiósok) Külföldről igazolt magyarok Az NB II-ből az első csapathoz igazolt, az NB I-ben adott idényben pályára is lépő magyarok 2025–2026 Nagy Barnabás (Nyíregyháza), Osváth Attila (Paks), Ötvös Bence (Paks), Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK) Lisztes Krisztián (Frankfurt – Németország), Marius Corbu (román-magyar, APOEL – Ciprus) 2024–2025 – Gróf Dávid (Levadiakosz – Görögország), Szalai Gábor (Lausanne-Sport – Svájc) 2023–2024 Gruber Zsombor (Puskás Akadémia), Kenan Kodro (bosnyák, Fehérvár), Varga Barnabás (Paks) 2022–2023 Baráth Péter (DVSC, először kölcsönbe, később végleg) 2021–2022 – – Pászka Lóránd (Soroksár) 2020–2021 Gera Dániel (MTK), Katona Máté (MTK) Bogdán Ádám (Hibernian FC – Skócia) 2019–2020 Gróf Dávid (Bp. Honvéd) Vécsei Bálint (Lugano – Svájc) Szánthó Regő (ETO FC Győr) 2018–2019 Davide Lanzafame (olasz, Bp. Honvéd), Sigér Dávid (Balmazújváros)* Szerető Krisztofer (Stoke City U23 – Anglia) 2017–2018 – Bőle Lukács (ACSM Poli – Románia), Nagy Dominik (Legia Warszawa – Lengyelország), Otigba Kenneth (nigériai-magyar, Heerenveen – Hollandia), Priskin Tamás (Slovan – Szlovákia) 2016–2017 Bognár István (Diósgyőri VTK), Botka Endre (Bp. Honvéd) Kleinheisler László (Werder Bremen – Németország), Lovrencsics Gergő (Lech Poznan –Lengyelország) Holczer Ádám (Soroksár) A FERENCVÁROS MAGYAR ÉS NB I-ES IGAZOLÁSAI

A táblázatban a Ferencváros az NB I-ből igazolt játékosait és a külföldről szerződtetett magyarokat összegeztük tíz idény alapján. Magyar játékosnak az számít, aki a szerződtetésekor magyar állampolgár.

*A megelőző idényben NB I-ben játszó, de csapatával kieső játékosokat az NB I-es érkezők közé soroljuk, ha a klubváltás előtt közvetlenül a másodosztályban már nem léptek pályára.

Eladott játékosok Mikor? Vevő Ár (TM-adatok alapján) 1. Tóth Alex 2025–2026 AFC Bournemouth (Anglia) 12 millió euró 2. Lisztes Krisztián 2024–2025 Frankfurt (Németország) 6 millió euró 3. Myrto Uzuni (albán) 2021–2022 Granada (Spanyolország) 5.1 millió euró 4. Matheus Saldanha (brazil) 2025–2026 Al-Vaszl (Arab Emírségek) 5 millió euró 5. Marquinhos (brazil) 2024–2025 Szpartak Moszkva (Oroszország) 5 millió euró 6. Varga Barnabás 2025–2026 AEK Athén (Görögország) 4.5 millió euró 7. Ryan Mmaee (belga-marokkói) 2023–2024 Stoke City (Anglia, II. o.) 4 millió euró 8. Aissa Laidouni (tunéziai) 2022–2023 Union Berlin (Németország) 2.6 millió euró 9. Fernando Gorriarán (uruguayi) 2019–2020 Santos Laguana (Mexikó) 2.5 millió euró 10. Olekszandr Zubkov (ukrán) 2022–2023 Sahtar (Ukrajna) 2 millió euró A FERENCVÁROS LEGDRÁGÁBBAN ELADOTT JÁTÉKOSAI a 2016-2017-ES IDÉNYTŐL SZÁMOLVA A TRANSFERMARKT STATISZTIKÁI SZERINT

Forrás: transfermarkt.de

Dőlt betűvel szedtük a légiósokat, az adott idényben nem élvonalbeli vevőnél külön jelöltük az osztályt is.