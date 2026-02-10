Ferencváros: 10 éves csúcson a magyar és NB I-es igazolások, az eladási rekord mellett
A Ferencváros labdarúgócsapatát az elmúlt években gyakran érte az a kritika, hogy kevés magyar játékost foglalkoztat. Nos, ebben az idényben a múlt csütörtökön bejelentett, és azóta az Újpest FC ellen gólpasszal bemutatkozó Osváth Attila az ötödik magyar szerzemény az ugyancsak Paksról igazolt Ötvös Bence, a Frankfurtból visszatérő Lisztes Krisztián, a korábban szintén a Ferencvárosban is nevelkedő, a nyáron Nyíregyházáról érkezett Nagy Barnabás, valamint a határon túli Magyarcsügésről származó, kettős állampolgárságú Marius Corbu mellett. Az NB I-es igazolásokat nézve pedig Osváth a negyedik a sorban Nagy, Ötvös és a Diósgyőrből ugyancsak télen érkezett holland-ghánai Elton Acolatse után.
A négy NB I-es és összesen öt magyar érkező egy adott idényben egyaránt rekordot jelent 2016–2017-től, vagyis tíz évad adatait számolva (lásd 1. számú táblázatunkat). Négy NB I-es érkezőre egyszer sem volt példa egy idényen belül a vizsgált időszakban, míg összesen legalább öt magyar igazolás legutóbb csaknem tíz évvel ezelőtt, a 2016–2017-es idényben érkezett az első csapathoz. Akkor az NB I-ből Bognár István (Diósgyőr) és Botka Endre (Bp. Honvéd), külföldről Kleinheisler László (Werder Bremen) és Lovrencsics Gergő (Lech Poznan), az NB II-ből Holczer Ádám (Soroksár) érkezett közvetlenül az első csapathoz.
Érdekes megfigyelni, hogy az NB I-ből, illetve külföldről a legtöbb magyar játékos a 2016–2017 és a 2017–2018-as idényben érkezett az FTC-hez. Akkor, amikor még nem jutott főtáblára a csapat a nemzetközi porondon. Az említett két idényben egyébként előszeretettel igazolt külföldről hazatérő légiósokat a klub, 2016 és 2018 között összesen hatot (Kleinheisler és Lovrencsics mellett Bőle Lukácsot, Nagy Dominikot, Otigba Kenethet és Priskin Tamást is hazacsábították a zöld-fehérek). A Ferencváros 2019-től szerepel folyamatosan valamely európai kupasorozat főtábláján, azóta három magyarnál több egyik idényben sem csatlakozott az első csapathoz mostanáig.
A jelenlegi emelkedésben nyilván szerepet játszhat az úgynevezett „fiatalajánlás” és „magyarszabály” is, és az is, hogy rekordnagyságú bevételt könyvelhetett el az FTC a játékospiacon, aminek egy részét visszaforgatta a játékospiacon.
A mostani idény kapcsán ugyanis azt is ki kell emelni, hogy távozott az erdélyi születésű Pászka Lóránd (Csíkszeredába), nyáron végleg elhagyta az FTC-t Baráth Péter (a lengyel Rakówhoz szerződött), télen pedig Varga Barnabás játékjogát az AEK Athénnak, Tóth Alexét az angol AFC Bournemouthnak adta el a Ferencváros. Mind a négy játékost átigazolási díj ellenében értékesítette az FTC, összességében, a Transfermarkt adatai szerint 17.2 millió euró értékben (lásd második táblázat).
Ráadásul, ha ehhez az összeghez még hozzávesszük a nyári eladásokat is, akkor 26.08 millió eurós eladási bevételt kapunk a Transfermarkt adatai alapján, ami abszolút rekord, valószínűleg nemcsak a vizsgált időszakban, hanem a klub történetében is. Ez az összeg elsősorban abból adódik, hogy a vizsgált tíz idény legdrágábban eladott játékosai közül három is most kel el. Tóth Alex (12 millió euró) és Varga Barnabás (4.5 millió euró) mellett a nyáron az Arab Emírségekbe eladott brazil Saldanha is.
Az eladott játékosok toplistáján jól látszik, hogy a legnagyobb értéket a saját nevelésű fiatalok jelentik, hiszen Tóth Alex mögött a 2. helyen Lisztes Krisztián áll (6 millió euróval). Ugyanakkor az is látható, ha országokra bontjuk a tíz legértékesebb játékost, akkor is a magyarok vannak fölényben, három játékossal, míg a 2. helyen a brazilok jönnek, két labdarúgóval (Saldanha és Marquinhos).
|Az NB I-ből igazolt játékosok (dőlt betűvel szedve a légiósok)
|Külföldről igazolt magyarok
|Az NB II-ből az első csapathoz igazolt, az NB I-ben adott idényben pályára is lépő magyarok
|2025–2026
|Nagy Barnabás (Nyíregyháza), Osváth Attila (Paks), Ötvös Bence (Paks), Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK)
|Lisztes Krisztián (Frankfurt – Németország), Marius Corbu (román-magyar, APOEL – Ciprus)
|2024–2025
|–
|Gróf Dávid (Levadiakosz – Görögország), Szalai Gábor (Lausanne-Sport – Svájc)
|2023–2024
|Gruber Zsombor (Puskás Akadémia), Kenan Kodro (bosnyák, Fehérvár), Varga Barnabás (Paks)
|2022–2023
|Baráth Péter (DVSC, először kölcsönbe, később végleg)
|2021–2022
|–
|–
|Pászka Lóránd (Soroksár)
|2020–2021
|Gera Dániel (MTK), Katona Máté (MTK)
|Bogdán Ádám (Hibernian FC – Skócia)
|2019–2020
|Gróf Dávid (Bp. Honvéd)
|Vécsei Bálint (Lugano – Svájc)
|Szánthó Regő (ETO FC Győr)
|2018–2019
|Davide Lanzafame (olasz, Bp. Honvéd), Sigér Dávid (Balmazújváros)*
|Szerető Krisztofer (Stoke City U23 – Anglia)
|2017–2018
|–
|Bőle Lukács (ACSM Poli – Románia), Nagy Dominik (Legia Warszawa – Lengyelország), Otigba Kenneth (nigériai-magyar, Heerenveen – Hollandia), Priskin Tamás (Slovan – Szlovákia)
|2016–2017
|Bognár István (Diósgyőri VTK), Botka Endre (Bp. Honvéd)
|Kleinheisler László (Werder Bremen – Németország), Lovrencsics Gergő (Lech Poznan –Lengyelország)
|Holczer Ádám (Soroksár)
A táblázatban a Ferencváros az NB I-ből igazolt játékosait és a külföldről szerződtetett magyarokat összegeztük tíz idény alapján. Magyar játékosnak az számít, aki a szerződtetésekor magyar állampolgár.
*A megelőző idényben NB I-ben játszó, de csapatával kieső játékosokat az NB I-es érkezők közé soroljuk, ha a klubváltás előtt közvetlenül a másodosztályban már nem léptek pályára.
|Eladott játékosok
|Mikor?
|Vevő
|Ár (TM-adatok alapján)
|1. Tóth Alex
|2025–2026
|AFC Bournemouth (Anglia)
|12 millió euró
|2. Lisztes Krisztián
|2024–2025
|Frankfurt (Németország)
|6 millió euró
|3. Myrto Uzuni (albán)
|2021–2022
|Granada (Spanyolország)
|5.1 millió euró
|4. Matheus Saldanha (brazil)
|2025–2026
|Al-Vaszl (Arab Emírségek)
|5 millió euró
|5. Marquinhos (brazil)
|2024–2025
|Szpartak Moszkva (Oroszország)
|5 millió euró
|6. Varga Barnabás
|2025–2026
|AEK Athén (Görögország)
|4.5 millió euró
|7. Ryan Mmaee (belga-marokkói)
|2023–2024
|Stoke City (Anglia, II. o.)
|4 millió euró
|8. Aissa Laidouni (tunéziai)
|2022–2023
|Union Berlin (Németország)
|2.6 millió euró
|9. Fernando Gorriarán (uruguayi)
|2019–2020
|Santos Laguana (Mexikó)
|2.5 millió euró
|10. Olekszandr Zubkov (ukrán)
|2022–2023
|Sahtar (Ukrajna)
|2 millió euró
Forrás: transfermarkt.de
Dőlt betűvel szedtük a légiósokat, az adott idényben nem élvonalbeli vevőnél külön jelöltük az osztályt is.