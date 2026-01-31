Az Esztergom kettő, a Budaörs hat góllal nyert a női kézi NB I-ben

A válogatott Faragó Lea hét góllal járult hozzá a sikerhez, az angyalföldieknél Román Dorina hatszor volt eredményes.

Budaörsön Kármán Luca tíz, Schneider Éva hét góllal, Mátéfi Dalma pedig 14 védéssel vette ki a részét a sikerből. A vendégeknél az Európa-bajnoki bronzérmes horvát Larissa Markovic hét találattal, Christe Dalma 14 védéssel zárt.

NŐI KÉZILABDA NB I

MOL ESZTERGOM–VASAS SC 26–24 (15–16)

Esztergom, 850 néző. V: Hornyik, Zörgő

ESZTERGOM: Herczeg L. – KOVÁCS ANETT 4, Majoros K., Kisfaludy, Faragó Lea 7 (4), HORVÁTH F. 5, Ballai A. 2. Csere: BUKOVSZKY (kapus), Ballai B. 1, VARGA EMÍLIA 4, Jacques 2, Szmolek 1, Szucsánszki, Teplán, Schatzl Natalie. Edző: Elek Gábor

VASAS: Tóth Nikolett – Jakab H., Kekezovics 2, Tóth Nikolett 3, SÁPI 5, Nagy Nóra 4, OLÁH K. 3 (2). Csere: Vártok R. (kapus), Csire 1, ROMÁN 6 (2), Dombi K. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–1. 12. p.: 5–6. 18. p.: 10–8. 29. p.: 14–16. 37. p.: 16–18. 53. p.: 23–23

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Szégyellem magam a játékunk miatt, ez amatőr kézilabda volt. A Vasas szépen felkészült belőlünk, sok nehézséget okozott, de mi is magunknak. Végül a nagyobb létszám döntött a javunkra.

Konkoly Csaba: – Büszke vagyok a csapatomra, hiányzókkal, erőn felül, nagyot küzdve játszottunk jó mérkőzést. Kidomborodott a csapategység, ezzel a harcossággal és fegyelemmel jönni fognak a pontok is.

Moyra-Budaörs–Kisvárda Master Good SE 26–20 (15–16)

Később

18.00: DVSC Schaeffler–Kozármisleny KA