Golopencza Szonja: Az elődöntőket megtanultuk az elmúlt másfél évben, most már jöhetnek a döntők!

„Az egyik, amit kiemelnék, hogy igazából nagy szerepem volt abban, hogy bejutottunk a döntőbe, ez nekem óriás élmény, tényleg nincsenek rá szavak, hogy ott az milyen érzés volt. – kezdte az Eb utáni értékelést Golopencza Szonja. – Nekem az a legfontosabb és a legjobb érzés, hogy a csapat befogadott, és a stáb bizalommal tekint rám, ez volt a legfőbb célom, hogy tényleg ezt elérhessem!”