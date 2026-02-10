Nemzeti Sportrádió

Golopencza Szonja: Az elődöntőket megtanultuk az elmúlt másfél évben, most már jöhetnek a döntők!

2026.02.10. 14:39
Golopencza Szonja remekül védett Izrael ellen (Fotó: MVLSZ)
Első felnőtt világversenyéről ezüstéremmel tért haza Golopencza Szonja. A fiatal magyar kapus nagyon büszke arra, hogy kulcsfontosságú védéseket mutatott be az Európa-bajnoki elődöntőben.

„Az egyik, amit kiemelnék, hogy igazából nagy szerepem volt abban, hogy bejutottunk a döntőbe, ez nekem óriás élmény, tényleg nincsenek rá szavak, hogy ott az milyen érzés volt. – kezdte az Eb utáni értékelést Golopencza Szonja.Nekem az a legfontosabb és a legjobb érzés, hogy a csapat befogadott, és a stáb bizalommal tekint rám, ez volt a legfőbb célom, hogy tényleg ezt elérhessem!”

A közös munka, az Eb-tapasztalatok és a mutatott játék jó képet fest a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint.

 

