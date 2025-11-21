Nemzeti Sportrádió

Több mint 800 millió forintra jelentkezhetnek a kis és közepes sportegyesületek

2025.11.21. 12:13
Deutsch Tamás és Schmidt Ádám is reméli, élnek a lehetőséggel az egyesületek (Fotó: Dömötör Csaba)
Deutsch Tamás Schmidt Ádám SOSZ
A HISZEK Benned Sport Program keretében 2026-ban több mint 800 millió forintos keretösszeggel támogatja a kis és közepes sportszervezetek fiatalokért végzett munkáját a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, a Sportegyesületek Országos Szövetségével (SOSZ) együttműködésben.

„Az egyesületek a magyar sport legfontosabb bázisát adják, hiszen ezek azok a műhelyek, ahol a gyerekek először belépnek a sportvilág kapuján és elsődlegesen az ő feladatuk az is, hogy a fiatalokat meg is tartsák a sportolók közösségében. Éppen ezért a sportirányításban minden évben kiemelt figyelmet szentelünk nekik. A kis és közepes egyesületek elengedhetetlen részét képezik ennek a hálózatnak, ők vannak ott az ország minden pontján, ezért különösen lényeges, hogy segítsük a sportért és a fiatalokért végzett szolgálatukat. Fontos eredménynek tartom, hogy rekordnagyságú összeggel támogathatjuk őket” – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

A HISZEK Benned Sport Programot a sportállamtitkárság a SOSZ-szal együttműködve hirdeti meg, a jövő évi keretösszeg 2023-hoz képest több mint 60 százalékkal nő, a 800 millió forintot is meghaladja. A kezdeményezés 2016-os elindítása óta a kis és közepes sportegyesületek 3800-nál is több tehetségkiválasztással, tehetséggondozással és utánpótlásneveléssel foglalkozó programja kapott támogatást – tájékoztatta a sportállamtitkárság pénteken az MTI-t.

„A folyamatosan növekvő támogatások egyértelműen mutatják, hogy az állami sportirányítás látja és elismeri azt a munkát, amelyet az egyesületek nap mint nap a magyar sportért végeznek. Büszkék vagyunk rá, hogy immár több mint 800 millió forintra sikerült növelnünk a program éves keretösszegét. A Sportegyesületek Országos Szövetségében minden nap azért dolgozunk, hogy a legnagyobb és a legkisebb sportszervezetek munkáját egyaránt támogassuk. Remélem, hogy a kis és közepes sportegyesületek közül minél többen élnek majd ezzel a lehetőséggel” – hangsúlyozta Deutsch Tamás, a SOSZ elnöke.

A HISZEK Benned Sport Program aktuális kiírására 2025. december 12-ig lehet jelentkezni, a részletek megtalálhatóak a SOSZ honlapján.

 

