Milánó 2026: a Vasas duója indulhat vegyes párosban a curlingesek olimpiai selejtezőjén

2025.10.19. 15:19
Joó Linda (balról a második) és Kárász Raul (jobbról a második) képviselheti Magyarországot a curling olimpiai selejtezőn (Fotó: Vasas SC)
Joó Linda és Kárász Raul duója nyerte a vegyes párosok hazai válogató versenyét, így a Vasas kettőse utazhat Kanadába a curlingesek olimpiai selejtezőtornájára.

A sportágban december 5. és 18. között Kelownában osztják ki az utolsó két kvótát mind a női és férfi csapatoknál, mind a vegyes párosoknál, ahol Joó Linda és Kárász Raul kettőse képviseli a magyar színeket. Előbbi kategóriákban a magyarok nem lesznek érdekeltek, utóbbit pedig 13. és 18. között rendezik 16 kettős részvételével. A magyarok Ausztráliával, Kínával, Franciaországgal, Dániával, Hollandiával, Új-Zélanddal és Spanyolországgal szerepelnek majd azonos csoportban, melyből az első kettő küzdhet tovább az ötkarikás részvételért a másik nyolcas továbbjutóival.

A milánói-cortinai téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik, curlingben még sosem volt magyar induló.

 

