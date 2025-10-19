Milánó 2026: a Vasas duója indulhat vegyes párosban a curlingesek olimpiai selejtezőjén

Joó Linda és Kárász Raul duója nyerte a vegyes párosok hazai válogató versenyét, így a Vasas kettőse utazhat Kanadába a curlingesek olimpiai selejtezőtornájára.
A sportágban december 5. és 18. között Kelownában osztják ki az utolsó két kvótát mind a női és férfi csapatoknál, mind a vegyes párosoknál, ahol Joó Linda és Kárász Raul kettőse képviseli a magyar színeket. Előbbi kategóriákban a magyarok nem lesznek érdekeltek, utóbbit pedig 13. és 18. között rendezik 16 kettős részvételével. A magyarok Ausztráliával, Kínával, Franciaországgal, Dániával, Hollandiával, Új-Zélanddal és Spanyolországgal szerepelnek majd azonos csoportban, melyből az első kettő küzdhet tovább az ötkarikás részvételért a másik nyolcas továbbjutóival.
A milánói-cortinai téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik, curlingben még sosem volt magyar induló.
Legfrissebb hírek
Garát-Gasparics Fanni: Nekünk ez a torna miniolimpia
Jégkorong
2025.02.04. 14:06
Lökést adhat a téli sportágaknak az olimpiai selejtező
Jégkorong
2025.01.28. 13:47
Ezek is érdekelhetik