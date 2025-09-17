Nemzeti Sportrádió

Története első Európa-bajnokságára készül a magyar flag football-válogatott

2025.09.17. 10:17
Fotó: Flag Football Hungary/Facebook
Európa-bajnokság Zahovay Ádám flag football
Jövő héten története során először szerepel Európa-bajnokságon a magyar flag football-válogatott; a sportág 2028-ban a Los Angeles-i olimpián is ott lesz a programban.

A franciaországi Marne-völgyében, Párizstól nem messze sorra kerülő kontinensviadalon 24 ország csapata vesz részt, először négy hatos csoportban rendeznek körmérkőzéseket, majd a helyosztók következnek.

A magyarok a házigazda franciák mellett a svédekkel, az izraeliekkel, a csehekkel és a szlovákokkal találkoznak.

Zahovay Ádám szövetségi kapitány az MTI érdeklődésére elmondta, a négy hónappal ezelőtt megalakult válogatottnál elsősorban hosszú távban gondolkodnak, de bíznak benne, hogy sikerül a mezőny első felébe kerülni a kontinensviadalon. Hozzátette, ez korábban rekreációs sportág volt, az olimpiai programba kerüléssel azonban elképesztően gyors fejlődésnek indult, ezért elég nehéz előzetesen felmérni a riválisok erejét. Ugyanakkor – jegyezte meg – nemrég a tavaly világbajnoki döntős, az európai rangsort vezető osztrák válogatottal gyakorolt együtt a nemzeti csapat, amely tudta tartani a lépést riválisával.

Az Európa-bajnokságról a világbajnokságra lehet kvalifikációt szerezni, a tervek szerint két év múlva hasonló út vezethet a Los Angeles-i olimpiára is.

Az amerikai futball ütközésmentes változatának számító zászlós futball, azaz flag football a szervezőbizottság által javasolt sportágként lesz jelen a bő három év múlva esedékes ötkarikás játékokon, a viadalon a férfiaknál és a nőknél egyformán hat csapat léphet pályára. A játékokon egy válogatottat tíz játékos alkot.

 

