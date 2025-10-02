Sikeres Eb-t zártak a magyar fekvenyomók

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a felnőtt kategóriában Nagypál Krisztina (57 kg) ezüstérmes lett, ráadásul 110 kilós teljesítményével a Masters 1 korosztályban világcsúcsot állított fel. Szintén a második helyen végzett a 69 kilogrammban induló Palágyi Zsanett, míg +84 kilogrammban Szabó Ágnes az év eleji sérüléséből visszatérve bronzérmesként zárt.

A Masters mezőnyben a hét Európa-bajnoki cím mellett egy bronz-, míg a juniorok között egy ezüst- és három bronzérem a magyar csapat teljesítménye.

Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő-szövetség elnöke: „Sikeres Európa-bajnokságot zárt a magyar válogatott. Az open mellett utánpótlásban és Mastersben is voltak dobogósaink és értékes pontszerzőink. A 72 százalékos sikerarány a felkészítés és a csapatmunka minőségét bizonyítja. A Masters mezőnyben elért 7 arany külön büszkeség; ez a sorozat erőt ad a folytatáshoz, és stabil alap a következő nemzetközi kihívásokhoz.”

Kromek András, szövetségi kapitány: „Higgadt, technikailag fegyelmezett csapatot láttam. A sikeres gyakorlatok aránya 72 százalékra emelkedett. Rutinos Masters-versenyzőink vannak, és tehetséges fiataljaink, akik közül megemlíteném Ferencz Norbertet, aki végig versenyben volt az Eb-aranyért.”