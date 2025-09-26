A 9–24. helyért folytatja a magyar válogatott a flag football Eb-n

Az Eb honlapja szerint Zahovay Ádám szövetségi kapitány együttese csütörtökön 26–18-ra nyert a svédek ellen, majd 40–6-os vereséget szenvedett a házigazdák csapatától, és 58–27-re kikapott az izraeliektől. Pénteken két további csoportmérkőzés várt a magyarokra: előbb 45–6-ra alulmaradtak a csehekkel szemben, végül pedig 24–20-ra nyertek a szlovákok ellen.

Mindez azt jelenti, hogy a gárda a 9–24. helyért folytatja szereplését, először még ma (péntek) este 20.30-tól az írekkel találkozik.

A Párizs közelében, Choisy-le-Roi-ban zajló kontinensviadalon 24 ország együttese vesz részt, a négy hatos csoportban rendezett körmérkőzéseket követően a helyosztók következnek.

Az Európa-bajnokságról a világbajnokságra lehet kvalifikációt szerezni. A tervek szerint a Los Angeles-i olimpiára majd a játékok előtti utolsó vb-ről lehet kijutni.

Az amerikai futball ütközésmentes változatának számító zászlós futball, azaz flag football a szervezőbizottság által javasolt sportágként lesz jelen a három év múlva esedékes játékokon. Az ötkarikás viadalon a férfiaknál és a nőknél egyformán hat csapat léphet pályára. A játékokon egy válogatottat tíz játékos alkot.