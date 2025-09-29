Visszatérhet az úszók, atléták és tornászok közös Eb-je

A vizes sportokat tömörítő európai szövetségnek (European Aquatics) az elmúlt hétvégén Tbilisziben tartott kongresszusán számoltak be arról, hogy hosszú távú közös projekttel összehangolnák a három sportág kontinentális seregszemléit annak érdekében, hogy 2030-ban egy városban rendezzenek közös Európa-bajnokságot.

Hasonlóra már volt példa, 2018-ban Glasgow-ban hét sportág európai legjobbjai indultak, a vizes sportok (úszás, műugrás, szinkronúszás, nyíltvízi úszás), az atlétika és a torna mellett triatlonban, kerékpárban, evezésben és golfban bonyolítottak le versenyeket.

A grúziai (georgiai) EA-kongresszuson döntés született arról, hogy jövőre június 22. és 28. között Budapesten rendezik a juniorok műugró Európa-bajnokságát, július elején a korosztály első alkalommal sorra kerülő óriás-toronyugró Eb-jét, majd július 23. és 26. között a junior nyílt vízi úszó kontinensviadalt is.