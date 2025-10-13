Véget ért a szenior padel Eb, a magyar kapitány életet mentett

A magyar küldöttség összesen 26 mérkőzést nyert meg a kontinensviadalon, ami a sportág hazai fejlődését jelzi a szenior korosztályban. A nehéz sorsolás ellenére a válogatott tagjai fegyelmezetten és kitartóan szerepeltek a Magyar Padelszövetség tájékoztatása szerint.

A verseny során egy rendkívüli eset is történt: a magyar csapat szövetségi kapitánya, Weidinger Gergő az egyik mérkőzés alatt elsőként nyújtott segítséget egy rosszul lett angol játékosnak, akinek ezzel az életét mentette meg. A nemzetközi padel közösség elismeréssel reagált az eset után.

A bajnokságot a házigazda spanyol válogatott nyerte mindkét kategóriában. A magyar csapat számára a valenciai szereplés értékes tapasztalatot és pozitív visszajelzést jelentett a sportág hazai fejlődésének irányáról.