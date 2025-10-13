Nemzeti Sportrádió

Véget ért a szenior padel Eb, a magyar kapitány életet mentett

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.13. 11:25
null
Címkék
Európa-bajnokság Weidinger Gergő padel
Valenciában lezárult a szenior padel Európa-bajnokság, amelyen a magyar válogatott a férfiaknál a 12., a nőknél a 13. helyen végzett. Mindkét csapat győzelemmel zárta a tornát.

A magyar küldöttség összesen 26 mérkőzést nyert meg a kontinensviadalon, ami a sportág hazai fejlődését jelzi a szenior korosztályban. A nehéz sorsolás ellenére a válogatott tagjai fegyelmezetten és kitartóan szerepeltek a Magyar Padelszövetség tájékoztatása szerint.

A verseny során egy rendkívüli eset is történt: a magyar csapat szövetségi kapitánya, Weidinger Gergő az egyik mérkőzés alatt elsőként nyújtott segítséget egy rosszul lett angol játékosnak, akinek ezzel az életét mentette meg. A nemzetközi padel közösség elismeréssel reagált az eset után.

A bajnokságot a házigazda spanyol válogatott nyerte mindkét kategóriában. A magyar csapat számára a valenciai szereplés értékes tapasztalatot és pozitív visszajelzést jelentett a sportág hazai fejlődésének irányáról.

 

Európa-bajnokság Weidinger Gergő padel
Legfrissebb hírek

Sikeres Eb-t zártak a magyar fekvenyomók

Egyéb egyéni
2025.10.02. 13:27

Megvan a magyar keret az evezős beach sprint Eb-re

Egyéb egyéni
2025.10.02. 10:07

Visszatérhet az úszók, atléták és tornászok közös Eb-je

Úszás
2025.09.29. 13:18

A magyar csapat 15. helyen végzett a flag football Eb-n

Egyéb csapat
2025.09.27. 15:50

Két vereség követte a magyarok győzelmét a flag football Eb-n

Egyéb csapat
2025.09.25. 19:49

Története első Európa-bajnokságára készül a magyar flag football-válogatott

Egyéb csapat
2025.09.17. 10:17

Padel: nevezési csúcs és új bajnokok az országos bajnokságokon

Egyéb egyéni
2025.09.01. 15:04

Belák János: Optimisták lehetünk a magyar öttusa jövőjét nézve

Egyéb egyéni
2025.07.29. 10:07
Ezek is érdekelhetik