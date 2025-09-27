A magyar csapat 15. helyen végzett a flag football Eb-n

Az Eb honlapja szerint Zahovay Ádám együttese a szombati két helyosztóján előbb szoros csatában 33–26-ra kikapott a finnektől, majd a hollandok felett aratott 33–25-ös győzelemmel fejezte be szereplését.



A Párizs közelében, Choisy-le-Roi-ban zajló kontinensviadalon 24 ország együttese vesz részt.

Az Európa-bajnokságról a világbajnokságra lehet kvalifikációt szerezni. A tervek szerint a Los Angeles-i olimpiára majd a játékok előtti utolsó vb-ről lehet kijutni.

Az amerikai futball ütközésmentes változatának számító zászlós futball, azaz flag football a szervezőbizottság által javasolt sportágként lesz jelen a három év múlva esedékes játékokon. Az ötkarikás viadalon a férfiaknál és a nőknél egyformán hat csapat léphet pályára. A játékokon egy válogatottat tíz játékos alkot.