Manhercz Krisztián: Azok a csapatok lehetnek ott a végjátékban, amelyek ilyenkor is képesek megújulni

„Egy nap pihenő, egy nap meló – összegzett a Nemzeti Sportrádió kérdésére Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, mivel telt a csapat elmúlt két mérkőzés nélküli napja a keddi Spanyolország elleni sorsdöntő győzelmet követően. – A regeneráció a legfontosabb, hiszen hat nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Talán egyedül Málta ellen tehettük meg, hogy a találkozó előrehaladtával kicsit visszábbvehettünk a tempóból, de a többi mérkőzésen nagy koncentrációval, jelentős mentális és fizikai energiákat mozgósítva kellett játszanunk. A teljes szerdai napot regenerációval töltöttük, csütörtökre viszont már két edzéssel és két videózással készültünk.”

A szövetségi kapitány arra is kitért, mi az idei Eb-n egyedüliként továbbra is veretlen görög válogatott erőssége. „Minden csapatnál fontos, hogy higgyen a saját játékában, mi is hiszünk a védelmünkben, az egymásért folytatott küzdelmünkben, a végletekig tartó harci szellemben. A görög csapat idáig nagyon jól teljesített, pedig talán még Trebinjében sem látszott, hogy az Eb-re ennyire jó formába lendülnek (a január eleji Trebinje-kupa Eb-felkészülési tornán a csoportkörben a franciákat 17–16-ra győzték le, tőlünk 12–9-re kikaptak, a harmadik helyért felülmúlták a spanyolokat 17–10-re – a szerk.). Észrevehetően óriási tűzzel szállnak be a meccseikbe. A centerjáték nagyon erős pontjuk, Sztilianosz Argiropuloszt jól ismerjük a Ferencvárosból, de sorolhatnám a többi játékost is, Konsztantinosz Geniduniaszt, Dimitriosz Szkumpakiszt, rájuk kell leginkább figyelnünk. Sokszor centerközpontú a játékuk, rengeteg kiállítást tudnak elérni a centereik, talán az Eb-n látott egyik legakciódúsabb játék az övék, ezen kell dolgoznunk, hogy hatékonyan semlegesíthessük a görögöket.”

A kérdésre, miszerint ezúttal sem érzi-e a nyomást a csapat, mint ahogy a spanyolok elleni sorsdöntő középdöntős meccsen nem volt észrevehető, Varga Zsolt így felelt: „A spanyolok elleni meccsünk elején még érződött a felfokozott hangulat a két nappal azelőtti szerbekkel vívott párharcból, de ezt az energiát jól be tudtuk csatornázni a folytatásra. Megmaradt a koncentráció, és ez a görögök ellen is ugyanilyen fontos lesz, mert ezeken a mérkőzéseken általában az a csapat nyer, amelyik kevesebb hibát követ el a játékban, kevesebb elkerülhető gólt kap, és fegyelmezettebben játszik.”

Lapunk megkérdezte a szövetségi kapitánytól, hogyan hagyta a csapat maga mögött a szerbektől elszenvedett vereséget, és hogyan sikerült ilyen jól reagálni a spanyolokra, akik a szerbekhez hasonlóan szintén gyakran kaptak emberelőnyös szituációt. „Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz az otthonukban, ekkora arénában, nagyjából tizenkétezer emberrel a háta mögött lévő szerb csapatot legyőzni, pedig aztán benne volt a pakliban. A harmadik negyedben ők domináltak, mi egy kicsit elfáradtunk, de így is hatalmas lendületet vittünk bele az utolsó negyedbe, és a mostani vízilabdában benne van, hogy egy csapat akár ötgólos előnyt is elherdálhat majdnem, és a végére így is szoros legyen a mérkőzés. Azt látni kell, hogy jelenleg van egy olyan tendencia, hogy bizonyos periódusokban a mezőnyben több, megállításnak tűnő mozdulatra azonnal kiállítást adnak, vagy centerben, amire korábban kontra faultot ítéltek, most simán befújják a hátrányt, mert ez elég kettős dolog. Adott esetben elsőre meg lehetne adni a kontra faultot, de utána, miután már meglökték a bekket, a bekk is tesz olyan mozdulatot, amire adható a kiállítás. A lényeg ennek elfogadása, ne azzal foglalkozzunk, mit fúj a bíró, hanem a kivédekezésre, ha hátrányba kerülünk. Mindig erőt ad egy blokk, egy védés, ha mi kerülünk fórba, ha az ellenfél hagy ki ötméterest, ezekből kell táplálkoznunk.”

Manhercz Krisztián a Nemzeti Sport kérdésére, milyen érzésekkel várja az elődöntőt, és számít-e, hogy a görögök egy nappal kevesebbet pihenhetnek, úgy reagált: „A magyar vízilabda-válogatottnál mindig elvárás a jó eredmény, viszont az utóbbi tíz-tizenöt év annyiból megváltozott, hogy a hét-nyolc legjobb csapat akármikor meg tudja verni a másikat. Igenis büszkének kell lennünk magunkra, hogy elődöntőbe jutottunk, ahogy a szerbek elleni vereségből, úgy a spanyolok elleni ötméteresek utáni győzelmünkből is építkeznünk kell, energiát kell adjon, és fog is. Nem alábecsülve egyik csapatot sem, de a görögök ágán kevesebb volt a magas minőségű mérkőzés, ezeken többet tartalékolhattak, mint mi például Montenegró vagy Hollandia ellen, így nem hiszem, hogy számítana az egy nappal kevesebb pihenőjük. Mindkét csapat száz százalékot nyújt majd: az elődöntőknek már más az atmoszférája, olyankor már soha nem az számít, kiben mennyi energia marad, hanem inkább a szív és az ész dönt.”

A Nemzeti Sport megkérdezte a mieink csapatkapitányától, mennyit vett ki a csapatból az elmúlt hat meccs, és jól sikerült-e regenerálódni. „Alapvetően sikerült. Az új lebonyolítás sajátossága, hogy miközben a korábbi tornákon, ha csoportelső volt egy csapat, akkor a hatodik meccsre már biztosan befejezte a szereplést, míg most ennyi meccs és tizenkét nap után a legjobb négynél járunk. Tény, hogy megterhelő, de ez más csapatokra is vonatkozik. Nyilván ilyenkor fejben kell nagyon erősnek maradni, és azok a csapatok lehetnek ott a végjátékban, amelyek ilyenkor is képesek megújulni, megugorják a szükséges energiaszintet. Örülök, hogy mi egy vagyunk közülük.”

