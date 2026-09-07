Nemzeti Sportrádió

Sorozatban hatodik versenyhétvégéjén lett dobogós Molnár Martin

2026.09.07. 14:12
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Molnár Martin F3 dobogó Donington Park
Molnár Martin sorozatban a hatodik versenyhétvégén is dobogóra állt a brit Formula–3-as autós gyorsasági bajnokságban (GB3), az összetettben pedig őrzi a második helyét, ráadásul jócskán faragott a hátrányán az éllovas Nikita Bedrinnel szemben.

A Donington Parkban rendezett futamok után a 18 éves magyar versenyző menedzsmentje közleményében kiemelte: a pálya nem tartozik az előzésre legalkalmasabb helyszínek közé, a közönség azonban így is remek futamokat láthatott. Az időmérőn Molnár Martin a megszokott jó formáját hozta, miután mindkét kvalifikáción a harmadik időt érte el, így az első és a második futamot is a harmadik rajtkockából kezdte.

A Rodin Motorsport pilótája a második futamon végül harmadik lett, ami már a hetedik dobogós helye volt a magyar autóversenyzőnek a szezonban. A mezőnyben ő az egyetlen, aki az eddigi összes versenyhétvégén legalább egyszer dobogóra tudott állni. A magyar tehetség az első futamot a negyedik, a fordított rajtsorrendben indított harmadikat pedig a kilencedik helyen zárta.

Az összetett pontversenyben Molnár 313 ponttal második, és 103-ról 79-re csökkentette hátrányát az olasz színekben induló Nikita Bedrinnel szemben, míg a harmadik pozícióban lévő spanyol Lucas Fluxához képest 8 pont az előnye.

A szezonból két versenyhétvége maradt hátra: folytatás szeptember 26-án és 27-én az angliai Brands Hatchben, az idény majd november 7–8-án, Barcelonában ér véget.

 

Molnár Martin F3 dobogó Donington Park
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