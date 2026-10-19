Nemzeti Sportrádió

F3-as szezonzáró teszten indulhat a magyar pilóta

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.19. 10:36
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Molnár Martin (Fotó: PREMA Racing | MOTAM)
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Molnár Martin Prema Racing F3
Molnár Martin október 21-22-én Jerezben, október 26-27-én pedig Barcelonában a PREMA Racing csapatával vesz részt az FIA F3 hivatalos szezonzáró tesztjén. Ő a második magyar versenyző, aki az FIA F3 történetében szezonzáró teszten szerepelhet.

A Molnár Martint képviselő Motorsport Talent Management (MOTAM) sajtóközleménye szerint a fiatal pilóta már megismerkedett a csapattal, túl van a szimulátoros felkészítésen és az üléspróbán is. 

„Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy múltú csapat színeiben mehetek a hivatalos FIA F3 post-season teszten. Azonnal megtaláltam a közös hangot mindenkivel, remekül éreztem magam a PREMA-nál. Külön izgalmas, hogy a mérnököm korábban együtt dolgozott Baumgartner Zsolttal, az eddigi egyetlen magyar F1-es pilótával. Neki sikerült utána az F1-be jutnia, azon dolgozom, hogy én legyek a következő”  – foglalta össze Molnár az első tapasztalatait.

A szezonzáró teszt során Alex Powell és Jin Nakamura vezeti a másik két PREMA Racing versenyautót. 

„A mostani F3 nehézségben az 5 évvel ezelőtti F2-nek felel meg, de volt olyan érzésem a tesztek szervezése során, hogy ide olyan nehéz bejutni, mint korábban az F1-be” – mondta Kiss Pál Tamás, a MOTAM sportszakmai vezetője.

 

Molnár Martin Prema Racing F3
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