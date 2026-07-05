Molnár Martin nyolcadik a GB3 mogyoródi fordulójának záró futamán

A Rodin Motorsport 17 éves versenyzője nem kapta el túl jól a rajtot, az első kanyar belső ívén pedig éppen mellette ütköztek össze a riválisai, ezért szélesen kellett fordulnia, ami miatt visszaesett egészen a mezőny végére. Molnár innen igyekezett visszakapaszkodni a 25 perces futamon, s végül sokat előzve egészen a nyolcadik pozícióig tudott feljönni a viadal végére.

A magyar versenyző szombaton – pályafutása első hazai futamán – a pole pozícióból rajtolt és negyedik lett, majd a vasárnap délelőtt rendezett második versenyen a harmadik pozícióból startolva másodikként ért célba, így dobogóra állhatott saját közönsége előtt.

„Összességében jó hétvégénk volt, folyamatosan sikerült gyorsulni és fejlődni, ami most a legfontosabb. Fantasztikus érzés volt hazai pályán rajthoz állni és látni, érezni, hogy ilyen sokan támogatnak és szurkolnak nekem. Kicsit sajnálom a harmadik futam rajtját, illetve azt, hogy a mellettem történt baleset miatt egészen a végére estem vissza, annak viszont örülök, hogy sokat tudtam előzni és sikerült visszajönnöm a nyolcadik helyre” – értékelt Molnár Martin a leintés után.

A GB3 (gyakorlatilag brit Formula–3) versenyeit az International GT Open elnevezésű sorozat mogyoródi fordulója keretében rendezték meg. Utóbbi kategóriában magyar részről Walter Csaba volt érdekelt, aki a szlovákiai Zsigó Antallal felváltva vezette az 500-as rajtszámú BMW M4 GT3 EVO típusú autót a 26 indulót számláló mezőnyben. Walterék a szombati első, 70 perces futamon a 22., a vasárnapi második – szintén 70 perces – viadalon pedig a 18. helyen értek célba.

A GB3 következő fordulóját jövő hétvégén rendezik az ausztriai Red Bull Ringen.