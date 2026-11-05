Brit F3: Molnár Martin az összetett dobogóért versenyez Barcelonában

A 18 éves magyar versenyző, Molnár Martin – aki nemrég Forma–3-as autót tesztelhetett – jelenleg 351 ponttal az összetett negyedik helyén áll, de a hátránya csak négy, illetve öt pont a harmadik Lucas Fluxá, illetve a második Deagen Fairclough mögött. A 445 ponttal éllovas Nikita Bedrin bajnoki címe gyakorlatilag biztosra vehető – írja az MTI.

„Többször teszteltem már ezen a pályán, korábban GB3-as...

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