Molnár Martin második lett a brit Formula–3 második futamán a Hungaroringen

Komoly bravúrt hajtott végre Molnár Martin, aki a második helyen végzett a brit Formula–3-as versenysorozat magyarországi fordulójának vasárnap rendezett második futamán a Hungaroringen. A 17 éves pilótának ez az első dobogós helyezése a karrierje során hazai közönség előtt. Győzött az összetettben élen álló olasz Nikita Bedrin, míg harmadikként a spanyol Lucas Fluxá végzett.

A rajtnál és az első kanyarban Molnár megőrizte a harmadik helyet, viszont a biztonsági autó azonnal a pályára hajtott, mert a mezőny hátsó részében ketten összeütköztek. Még az újraindítás előtt műszaki probléma miatt az élen álló brit Daegan Fairclough feladni kényszerült a viadalt, így az addig második Bedrin vette át a vezetést, amelyet aztán a folytatásban magabiztosan megőrzött. Molnárt a 25 perces futam leintése előtt 8 és fél perccel megtámadta és megelőzte csapattársa, a német Maxim Rehm, akinek viszont egy perccel később lelassult az autója, így a magyar versenyző vissza tudta venni a második pozíciót.

A hajrában a spanyol Fluxá lassabb volt, mint Molnár, és nem is tudta megtámadni a Rodin Motorsport hazai közönség előtt szereplő pilótáját, aki így másodikként állhatott a dobogóra saját szurkolótábora előtt.

„Jó volt a rajtom, nem voltam messze az első kettőtől, de rögtön jött a safety car. Később volt egy hibám, ami miatt veszítettem egy pozíciót, viszont szinte azonnal sikerült visszajönnöm másodiknak, amit szerencsére végig meg tudtam tartani. Összességében ez egy jó verseny volt és nagyon boldog vagyok, hogy itt a Hungaroringen dobogóra állhattam. Csodálatos érzés, hogy ennyien támogatnak itt a helyszínen, erre nagyon sokáig emlékezni fogok” – nyilatkozta a leintés után Molnár.

A magyar pilóta szombaton – pályafutása első hazai versenyén – a pole pozícióból rajtolt és végül negyedikként ért célba.

A GB3 magyarországi fordulójának programja a 18.10 órakor kezdődő harmadik futammal zárul a Hungaroringen.