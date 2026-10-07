Nemzeti Sportrádió

Jövőre a MotoGP-ben is lesz sprintidőmérő

2026.10.07. 14:43
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Fotó: Getty Images
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Motorsport sprintidőmérő MotoGP
A következő szezontól a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájában is bevezetik a sprintfutamok külön időmérő edzését, így némiképp módosul a versenyhétvégék eddig megszokott programja.

A széria szerdai közleménye szerint az új motorkerékpárok és műszaki előírások mellett az új formátum „ötvözi a szurkolók számára kínált lenyűgöző látványt a versenyzők, csapatok és gyárak számára biztosított kiegyensúlyozott pályaidővel.”

A módosítás értelmében péntekenként előbb 45 perces első szabadedzést, majd 30 perces második gyakorlást rendeznek a MotoGP kategória mezőnyének, amely aztán 15 percben teljesíti a sprintidőmérőt, amely a szombati sprintfutam rajtrácsát alakítja ki. A szombatonként sorra kerülő harmadik szabadedzés 20 perces lesz, ezt a vasárnapi főverseny időmérő edzése követi. Utóbbi első, 15 perces szakaszában az összes versenyző, második, szintén negyedórás etapjában pedig a legjobb 12 vesz részt. Mindezek után kerül majd sor a sprintfutamra, amelyet a pénteki kvalifikáción kialakult sorrendben kezdenek a motorosok. Vasárnap az eddig megszokottakhoz hasonlóan előbb a Moto3-as, majd a Moto2-es mezőny versenyez, a MotoGP bemelegítését pedig eltörlik, helyette a főfutam előtt 10 percig nyitva lesz a boxutca, ezzel lehetőséget biztosítanak a versenyzőknek a pálya állapotának felmérésére és a beállítások esetleges finomhangolására.

A MotoGP irányítói szeptember 25-én hozták nyilvánosságra a 2027-es versenynaptárat, amely szerint a szezon március elejétől november végéig tart majd, 22 fordulóból áll, Thaiföldön kezdődik és Valenciában ér véget. Magyar Nagydíjat jövőre nem rendeznek.

 

Motorsport sprintidőmérő MotoGP
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