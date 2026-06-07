Kiss Norbert megint megcsinálta!

Fotó: Kiss Norbi Média

Két sima sóés két szoros győzelmet aratott a hétvégén Kiss Norbert, és mivel a két időmérő edzést is megnyerte, igazából tökéletes hétvégét tudhat maga mögött. S ha ehhez még hozzávesszük, hogy mindkét fordított rajtrácsos futamon az utolsó körben állt az élre, leszögezhetjük, hogy nemcsak eredményes, hanem izgalmas hétvégéje is volt.

„Megint megcsináltam a manővert! – mosolygott a célban a negyedik futam után, amelyen Mark Taylor orra elől halászta el a győzelmet. – Ő védekezni kezdett, így könnyebben hibázott, blokkolt a fékje, szélesen vette a kanyart, így pedig könnyű volt megelőzni. Nehéz volt, mert az én fékjeim is melegedtek egy körrel korábban, de sohasem adom fel, úgyhogy üldöztem rendületlenül. Az utolsó körben pedig adódott a lehetőség, amit én kihasználtam. Csodálatos hétvége volt, négy győzelemmel, és nagyon örülök, hogy ez pont Szlovákiában sikerült, mert nagyon sok szurkoló elkísért otthonról, olyan, mintha a hazai versenyemen indultam volna. Nagyon köszönöm a Révész Racing minden tagjának a fantasztikus munkát!”

A magyar versenyző így nyolcból hét futamgyőzelemmel immár 36 pontos előnnyel vezeti az összetett pontversenyt Sascha Lenz előtt.

GYORSASÁGI KAMION EB, 2. FORDULÓ, SLOVAKIA RING

3. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN), 2. Lenz (német, MAN) 3.175 másodperc hátrány, 3. Albacete (spanyol, MAN) 4.596 mp h. 4. verseny: 1. Kiss Norbert, 2. Taylor (brit, MAN) 0.974 mp h., 3. Halm (német, MAN) 2.643 mp h.

Az Eb állása: 1. Kiss Norbert 106 pont, 2. Lenz 70, 3. Albacete 62