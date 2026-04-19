Finn autóversenyzőt ért halálos baleset a Nürburgringen

Meg nem erősített információk szerint a tömegbalesetet a pályára került olaj okozhatta, egy autó pedig a szalagkorlát alá csúszott – írja a Formula.hu szakportál, hozzátéve, hogy hivatalos közlés egyelőre nem érkezett a tragédia körülményeiről.

A súlyosan sérült Juha Miettinent (BMW 325i) a pálya orvosi központjában többször is megkísérelték újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét. Az ütközésben érintett további hat versenyző közül több megsérült, de egyikük élete sincs veszélyben.

A balesetben elhunyt Miettinen a Nordschleifén futó VLN-sorozat állandó versenyzője volt több mint ötven rajzhoz állással a háta mögött. Karrierje legnagyobb sikerét 2023-ban érte el a V4-es kategória bajnoki címével.

Az F1-es nagydíjtörléseket kihasználva Max Verstappen is rajthoz áll ezen a hétvégén a Nürburgringen. „Sokkolt, ami ma történt… A motorsportot mindannyian szeretjük, de ilyenkor ez egy emlékeztető, hogy mennyire veszélyes tud lenni. Őszinte részvétem Juha családjának és szeretteinek” – idézi az F1 holland világbajnokának közösségi médiabeli részvétnyilvánítását a Racingline.hu.

A tragédia ellenére a versenyhétvége vasárnapi programját megtartják, gyászszünettel emlékeznek meg az elhunyt pilótáról.

Sad news from Nurburgring.



Juha Miettinen has died following a multi-car crash in the ADAC 24h Nurburgring Qualifiers. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/JpvwGjAQfM — Motorsport (@Motorsport) April 18, 2026