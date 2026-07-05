Hamilton azt hitte elveszíti, de végül is megtarthatja a dobogóját a Brit Nagydíjon – hivatalos

Mint ismert, Lewis Hamilton útja a dobogós ceremónia után a sportfelügyelőkhöz vezetett: eseteleges sárga zászlós kihágás miatt vizsgálatot indítottak ellene. Az eseménydús silverstone-i futam végén harmadikként célba érő versenyző a meghallgatás után bevallotta, egyszerűen nem vette észre a sárga zászlós jelzést, és biztos benne, hogy büntetést kap, és elveszíti dobogós helyezését.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) azonban csak megrovásban részesítette Hamiltont, miután az indoklás szerint nem volt túl sok lehetősége észlelnie a sárga zászlós jelzést. A brit a 38. körben úgy érkezett meg a 9-es kanyarhoz, hogy még nem mutattak sárga zászlót vagy arra utaló fényjelzést, és a kormány kijelzőjén is akkor jelent meg a figyelmeztetés, amikor már a 10-es kanyar felé tartott, emellett a látómezejében sem volt sárga fényjelző panel.
A sportfelügyelők emellett azt is enyhítő körülményként fogadták el, hogy Hamilton közvetlenül az eset előtt Max Verstappennel csatázott, és esetleges visszatámadásra számított, így elsődlegesen a visszapillantó tükröt figyelte. Az FIA tehát hiába állapította meg, hogy a Ferrari versenyzője nem tartotta be maradéktalanul a sárga zászlós jelzésre vonatkozó szabályokat, az enyhítő körülményeket figyelembe véve nem osztott ki időbüntetést neki, helyette a megrovást találta megfelelő szankciónak. Hamilton az idei első ilyen figyelmeztetését kapta.
BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|0.427 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|0.772 mp h.
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1.149 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1.598 mp h.
|6.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|2.023 mp h.
|7.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|2.214 mp h.
|8.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2.413 mp h.
|9.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|3.229 mp h.
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|3.445 mp h.
|11.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.014 mp h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|4.391 mp h.
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|5.245 mp h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|5.512 mp h.
|15.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|7.403 mp h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|8.005 mp h.
|17.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|8.162 mp h.
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|46
|feladta
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|43
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|36
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|7
|11
|179
|2.
|George Russell
|2
|5
|10
|154
|3.
|Lewis Hamilton
|1
|5
|12
|147
|4.
|Charles Leclerc
|1
|3
|10
|108
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|9
|97
|6.
|Max Verstappen
|–
|2
|9
|76
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|8
|72
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|6
|52
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|8
|42
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|8
|39
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|6
|20
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|13.
|Franco Colapinto
|–
|–
|5
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|2
|6
|15.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|16.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|17.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|333
|2.
|Ferrari
|255
|3.
|McLaren-Mercedes
|169
|4.
|Red Bull-Ford
|128
|5.
|Alpine-Mercedes
|60
|6.
|Racing Bulls-Ford
|59
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|6
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Hamilton 1:29.260
|Sprintidőmérő
|1. Hamilton 1:28.376
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
|Időmérő
|1. Antonelli 1:28.111
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00