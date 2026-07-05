Hamilton azt hitte elveszíti, de végül is megtarthatja a dobogóját a Brit Nagydíjon – hivatalos

Mint ismert, Lewis Hamilton útja a dobogós ceremónia után a sportfelügyelőkhöz vezetett: eseteleges sárga zászlós kihágás miatt vizsgálatot indítottak ellene. Az eseménydús silverstone-i futam végén harmadikként célba érő versenyző a meghallgatás után bevallotta, egyszerűen nem vette észre a sárga zászlós jelzést, és biztos benne, hogy büntetést kap, és elveszíti dobogós helyezését.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) azonban csak megrovásban részesítette Hamiltont, miután az indoklás szerint nem volt túl sok lehetősége észlelnie a sárga zászlós jelzést. A brit a 38. körben úgy érkezett meg a 9-es kanyarhoz, hogy még nem mutattak sárga zászlót vagy arra utaló fényjelzést, és a kormány kijelzőjén is akkor jelent meg a figyelmeztetés, amikor már a 10-es kanyar felé tartott, emellett a látómezejében sem volt sárga fényjelző panel.

A sportfelügyelők emellett azt is enyhítő körülményként fogadták el, hogy Hamilton közvetlenül az eset előtt Max Verstappennel csatázott, és esetleges visszatámadásra számított, így elsődlegesen a visszapillantó tükröt figyelte. Az FIA tehát hiába állapította meg, hogy a Ferrari versenyzője nem tartotta be maradéktalanul a sárga zászlós jelzésre vonatkozó szabályokat, az enyhítő körülményeket figyelembe véve nem osztott ki időbüntetést neki, helyette a megrovást találta megfelelő szankciónak. Hamilton az idei első ilyen figyelmeztetését kapta.