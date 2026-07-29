Csütörtöki sportműsor: nemzetközi porondon visszavágót játszik a DVSC, az ETO, az FTC és a Paks
JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Sheriff Tiraspol (moldovai)
19.00: Hradec Králové (cseh)–Tromsö (norvég)
19.00: FC Midtjylland (dán)–Besiktas (török)
19.00: Pafosz (ciprusi)–Hajduk Split (horvát)
19.45: PAOK (görög)–Dinamo Kijev (ukrán)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Qarabag (azeri)
20.30: Ferencváros–Twente (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: Anderlecht (belga)–Hammarby (svéd)
21.00: Benfica (portugál)–St. Gallen (svájci)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
FŐÁG
16.00: Tobol (kazah)–Panevezys (litván)
16.00: Atletic d'Escaldes (andorrai)–Vaduz (liechtensteini)
18.00: Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Inter Turku (finn)–Istanbul Basaksehir (török)
18.00: Nomme Kalju (észt)–Shelbourne (ír)
18.00: Zira (azeri)–Paide Linnameeskond (észt)
18.00: Ilves (finn)–Stjarnan (izlandi)
18.00: Noa (örmény)–Zimbru (moldovai)
18.00: Auda (litván)–FCSB (román)
18.00: Jablonec (cseh)–Varazdin (horvát)
18.30: FCI Levadia Tallinn (észt)–IFK Göteborg (svéd)
19.00: Velez Mostar (boszniai)–DAC 1904 (szlovákiai)
19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Neftci (azeri)
19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Dinamo Tbiliszi (grúz)
19.00: Nordsjaelland (dán)–GAIS (svéd)
19.00: Brann (norvég)–Universitatea Cluj (romániai)
19.00: HB Tórshavn (feröeri)–Motherwell (skót)
19.30: Beitar (izraeli)–AEK Larnaca (ciprusi)
19.30: Valletta FC (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel)
19.30: Derry City (ír)–Rijeka (horvát)
20.00: FC Ballkani (koszovói)–Bohemians (ír)
20.00: Vestri (izlandi)–RFS (lett)
20.00: Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)
20.00: Ludogorec (bolgár)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Skëndija (északmacedón)–NK Bravo (szlovén)
20.15: FC Sion (svájci)–BATE Boriszov (fehérorosz)
20.15: UNA Strassen (luxemburgi)–Partizan (szerb)
20.30: Panathinaikosz (görög)–Paksi FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: GKS Katowice (lengyel)–Zilina (szlovák)
20.30: Gent (belga)–LNZ Cserkaszi (ukrán)
20.30: CFR Cluj (romániai)–Alaskert (örmény)
20.30: Austria Wien (osztrák)–Liepaja (lett)
20.30: Zrinjski Mostar (boszniai)–Valur (izlandi)
20.45: Coleraine (északír)–HJK (finn)
20.45: Koper (szlovén)–NSÍ Runavík (feröeri)
21.00: Braga (portugál)–Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)
21.00: Hibernian (skót)–Malisheva (koszovói)
21.00: Dinamo City (albán)–Aluminij (szlovén)
BAJNOKI ÁG
19.00: ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Petrocub (moldovai)–Borac Banja Luka (boszniai)
19.30: The New Saints (walesi)–Flora Tallinn (észt)
21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Vityebszk (fehérorosz)
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
1.30: Liverpool (angol)–Wrexham (walesi, angol II.) (Tv: Match4)
18.00: FC Rottach-Egern (német)–Bayern München (német)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
NEMZETKÖZÖSSÉGI JÁTÉKOK, GLASGOW
20.00: 4. nap (Tv: Eurosport1)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.00: Tampa Bay Rays–Texas Rangers (Tv: Sport2)
EVEZÉS
10.00: Európa-bajnokság, Varese
GOLF
PGA TOUR
21.00: Rocket Classic, 1. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
TOUR DE L'AIN
14.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
DÁN KÖRVERSENY
16.00: férfiverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI ÉS NŐI NB I
10.00: az új idény sorsolása
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
CSOPORTKÖR
12.00: Franciaország–Észak-Macedónia (Tv: Sport1)
14.30: Svájc–Montenegró (Tv: Sport1)
17.00: Portugália–Horvátország (Tv: Sport1)
19.30: Magyarország–Izland (Tv: Sport1)
U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA
CSOPORTKÖR
10.45: Magyarország–Kanada (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1113 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
SANGHAJ MASTERS
8.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
13.45: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP ÉS WTA 500-AS TORNA, WASHINGTON
18.00: egyes, 3. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-ES TORNA, LOS CABOS
Péntek, 4.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-ES TORNA, MEMPHIS
17.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
VITORLÁZÁS
9.00: 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, Balatonfüred
VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Csapatverseny: női tőr, férfi kard
2.30: a legjobb 32 közé jutásért, nyolcaddöntő, negyeddöntő
9.00: elődöntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
12.00: döntők (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Vendégünk volt Gyurkó Alexandra és Mezei Gergő (ismétlés)
7.00: Vízre szállnak a szív bajnokai – vendégünk volt Beck Mónika és Holczhauser András (ismétlés)
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok – Szegő Tibor vendége Opavszky Márk
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x30 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.30: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető-szerkesztő: Balogh Balázs
15.00: A magyar kupacsapatok esélyeiről beszélgetünk Cselőtei Márkkal
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Deák Zsigmond, Gy. Szabó Csilla
17.20: Nemzeti sportkrónika Regős Lászlóval
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
17.40: A magyar csapatok nemzetközi kupamérkőzéseinek felvezetése
18.00: Közvetítés a Pjunik–Debrecen Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc
19.00: Közvetítés az ETO FC–Bissen Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
20.30: Közvetítés a Ferencváros–Twente Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt és Németh Kornél, szakértő: Wukovics László. Közvetítés a Panathinaikosz–Paks Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág