Nemzeti Sportrádió

Kielemeztettük, mit jelent Szoboszlai különleges tetoválása a hátán – KÉP

K. D.K. D.
2026.07.29. 09:29
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Kielemeztettük, mit jelent Szoboszlai különleges tetoválása a hátán (Fotó: Getty Images)
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ChatGPT tetoválás Liverpool Szoboszlai Dominik
Az elmúlt napokban bejárta az internetet a Liverpool edzésén félmeztelenül lefotózott Szoboszlai Dominik képe. A magyar válogatott csapatkapitányának – aki a felkészülés során már a Liverpoolban is viselte a karszalagot – szinte az egész hátát egy különleges, szimbólumokkal teli tetoválás borítja. Arra kértük a ChatGPT-t, elemezze a jól kivehető motívumokat, és mutassa be, mit jelképezhetnek. Fontos azonban hangsúlyozni: a képi elemek azonosíthatók, Szoboszlai személyes üzenetét csak ő és a tetoválója ismerheti.

 

Szoboszlai Dominik teljes hátas tetoválása nem egyetlen, könnyen azonosítható jelenetből áll, hanem vallási, mitológiai és geometrikus motívumokból felépített monumentális kompozíció. A kép szinte teljesen szimmetrikus, a gerinc vonalára szerveződik, és a tarkótól egészen a derékig követi a hát természetes formáját. Felépítése egy gazdagon díszített templomi kapuzatot vagy barokk oltárképet idéz: középen helyezkednek el a fő alakok, amelyeket körök, ívek és ornamentális részletek fognak össze.

A nyak tövében egy virágszerű rozetta látható, amely egyszerre emlékeztethet a gótikus katedrálisok rózsaablakaira és a keleti mandalákra. Ezekben a hagyományokban a középpont, a szimmetria és a körkörös szerkezet általában az egységet, a teljességet és a rendezett világot jelképezi. A motívum akár lótuszvirágként is értelmezhető, amelyhez a lelki fejlődés és a megtisztulás jelentése társulhat.

Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third Round
A teljes kompozíció központi témája az erő, az önuralom, a védelem, a hit és a nehézségek legyőzése lehet (Fotó: Getty Images)

A hát felső részét egy nagy, kör alakú kompozíció uralja, amelynek közepén egy lehunyt szemű vagy lefelé tekintő, stilizált emberi arc jelenik meg. A megnyújtott fejforma, a díszes fejdísz és a körülötte húzódó sugaras vonalak misztikus, spirituális hatást keltenek. A figura felidézhet egy meditáló istenséget, egy egyiptomi uralkodót vagy valamiféle kozmikus lényt, de konkrét személy vagy istenség nem azonosítható biztosan. Inkább a belső nyugalom, az önuralom és a magasabb tudatosság jelképeként értelmezhető.

A központi alakot két oldalról egy-egy tigris fogja közre. Ezek a tetoválás legjobban felismerhető elemei közé tartoznak, és úgy hatnak, mintha őriznék a főalakot. A tigris általában az erő, a bátorság, az ösztön, az éberség és a védelem szimbóluma. A nyugodt központi arccal együtt így a nyers erő és a tudatos önfegyelem kettősségét is megjeleníthetik.

A figurákat egymásba futó körök, ellipszisek és vékony geometriai vonalak kapcsolják össze. Ezek egy asztrológiai ábra, egy mechanikus szerkezet vagy egy szakrális geometriai rendszer hatását keltik, de nem azonosíthatók egyértelműen konkrét jelképként. A körök általában a teljességhez, az örökkévalósághoz, az idő múlásához és az ismétlődő ciklusokhoz kapcsolódnak, ezért ebben a kompozícióban a sors, az egyensúly és a kontroll gondolatát is hordozhatják.

Liverpool FC v Sunderland AFC - Pre-Season Friendly
A teljes kompozíció központi témája az erő, az önuralom, a védelem, a hit és a nehézségek legyőzése lehet (Fotó: Getty Images)

A derék fölötti kisebb kör alakú jelenetben egy szárnyas, fegyvert tartó harcos látható, alatta egy legyőzött alakkal vagy lénnyel. Ez nagy valószínűséggel Szent Mihály arkangyal ábrázolása, akit a keresztény művészetben gyakran karddal vagy lándzsával, a gonoszt legyőző égi harcosként jelenítenek meg. A motívum így a hitet, a védelmet, a bátorságot, valamint a külső és belső nehézségek leküzdését jelképezheti. A hát alsó részén látható két díszes keresztforma tovább erősítheti ezt a vallási és spirituális jelentésréteget.

A teljes kompozíció központi témája az erő, az önuralom, a védelem, a hit és a nehézségek legyőzése lehet. A tigrisek a küzdőszellemet, a központi arc a belső nyugalmat, Szent Mihály pedig a sötétség felett aratott győzelmet jelenítheti meg. Persze, fontos újra hangsúlyozni, hogy ez csak a látható szimbólumok művészettörténeti és általános jelentéseken alapuló értelmezése: Szoboszlai Dominik személyes üzenetét csak ő és a tetoválás készítője ismerheti pontosan.

 

ChatGPT tetoválás Liverpool Szoboszlai Dominik
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