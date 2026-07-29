Felkészülés: a távozás előtt álló Yaakobishvili kezdett a Gironában; az Atlético simán megverte a Getafét

A játéknap talán legnagyobb „rangadóját” a Betis és a Lyon játszotta egymás között, de alaposan felforgatott kezdőkkel. Marc Bartra vezérletével a spanyolok 4–0-ra nyertek.

Az élmezőnyhöz tartozó La Liga-csapatoknak ezenkívül is nagy napjuk volt: az Atlético Madrid Ademola Lookman duplájára építve 4–1-re megverte a Getafét, az Athletic Bilbao 3–0-ra az élvonalbeli újonc Racing Santandert, a Villarrealról pedig később...

Ha már spanyolok, a másodosztályba kieső Girona 3–3-as döntetlent játszott a Castellónnal, de ami még fontosabb, hogy a távozás előtt álló, 22 éves magyar Yaakobishvili Antal kezdett, sőt, végigjátszotta a meccset. Lapunk korábban úgy értesült, hamarosan aláírhat a bajnok ETO FC-hez. Ami a katalánok illeti, csereként beállt a korábbi győri csatár, az ukrán Olekszandr Piscsur is.

Légiósainkat illetően az AEK Athén 2–1-es, török Samsunspor elleni vereségéről lehet még beszámolni – Varga Barnabás nem lépett pályára.

A német klubok közül a Stuttgart 8–1-re kiütötte a Kickers Offenbachot, a Leverkusen pedig 4–0-ra a belga Genket. Ez már az angolokra vonatkozik: a nap meglepetése, hogy a Bristol City 4–1-re megverte a Newcastle Unitedet.

Folytatódott ezen a napon a B-csoporttal a Como-kupa is, természetesen a „címszereplő” részvételével. A BL-re készülő Como a spanyol Villarrealt és a szaúdi Al-Ulát fogadta hazai környezetben 1x45 perces mérkőzéseken. A szaúdiakat a spanyolok 3–0-ra, az olaszok 3–1-re verték meg, majd a „csoportdöntőben” 1–1 után a Villarreal nyert tizenegyesekkel 3–1-re. Így a következő nap elődöntőiben a Lens a Comóval, a Szűcs Tamást is foglalkoztató portugál Famalicao pedig a Villarreallal találkozik.

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Betis (spanyol)–Lyon (francia) 4–0

Atlético Madrid (spanyol)–Getafe (spanyol) 4–1

Kickers Offenbach (német)–VfB Stuttgart (német) 1–8

Bayer Leverkusen (német)–Genk (belga) 4–0

Girona (spanyol)–Castellón (spanyol) 3–3

AEK Athén (görög)–Samsunspor (török) 1–2

Racing Santander (spanyol)–Athletic Bilbao (spanyol) 0–3

Bristol City (angol)–Newcastle (angol) 4–1

Watford (angol)–Fiorentina (olsz) 0–1

Burnley (angol)–Espanyol (spanyol) 2–2

Ipswich (angol)–Osasuna (spanyol) 1–2

FELKÉSZÜLÉSI COMO-KUPA

Villarreal (spanyol)–Al-Ula (szaúdi) (1x45 perces mérkőzés) 3–0

Como (olasz)–Al-Ula SC (szaúdi) (1x45 perces mérkőzés) 3–1

Como (olasz)–Villarreal (spanyol) (1x45 perces mérkőzés) 1–1 – 11-esekkel 1–3