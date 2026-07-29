Kenderesi István felidézte kalandos pályafutását; elkezdte a felkészülést az FTC férfi kézilabdacsapata

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A Ferencvárosban nevelkedett, a Vasassal veretlenül lett magyar bajnok, az Ajax helyett becsületből a Twentét választotta – a 84 éves Kenderesi István belgiumi otthonából idézte fel lapunknak kalandos pályafutását. A kapus három évig tartozott az enschedei klubhoz. A Twente az 1970–1971-es Vásárvárosok Kupájában a negyeddöntőig jutott, a Juventus állította meg. Kenderesi István arról is beszélt, szerinte hogyan juthat tovább csütörtök este a Fradi holland riválisa ellen: „A Twente jó csapat, idegenben is képes irányítani a játékot. Nehéz lesz, de a Ferencváros meg tudja csinálni. Egyvalamit nem szabad megtenni: teljesen beállni védekezni. Bátran kell futballozni, jó védekezésből gyors ellentámadásokat vezetni. Ugyanakkor ész nélkül sem szabad letámadni a hollandokat, mert azt könnyen kijátsszák.”

Hétfőn kezdte el a felkészülést a 2026–2027-es idényre a Ferencváros férfi kézilabdacsapata, amely alaposan átalakult a nyáron, és a megváltozott pénzügyi helyzetben várhatóan más célokért fog küzdeni, mint az elmúlt években. A gárda irányítását Kiss György vette át, aki játékosként és edzőként is mindig hű maradt a zöld-fehér klubhoz, amelynek azzal az ifjúsági csapatával nyert bajnokságot 1990-ben, amelynek tagja volt az FTC női kézilabdacsapatának későbbi sikeredzője, Elek Gábor is. „Számomra a legnagyobb kihívás az lesz, hogy a különböző életkorú játékosokat összegyúrjam egy hajtós, kemény csapattá, idősebbeket és fiatalokat, akik között akár tíz-tizenöt év is lehet a korkülönbség – fogalmazott a Fradi edzője. – Az elmúlt években a bajnoki dobogóért küzdöttünk, most vannak fiatal tehetségeink, de csak menet közben derül ki, mennyire tudják felvenni a ritmust.”

Nehéz és idegőrlő évadot zárt a férfi kosárlabda-bajnokságban szereplő SZTE-Szedeák, amely végül az utolsó pillanatban kerülte el a kiesést. Az alapszakaszt októberben két győzelemmel kezdő gárda a folytatásban 24 meccsből mindössze ötöt nyert meg, így az utolsó helyről vágott neki a bennmaradásért vívott küzdelemnek a playoutban (a 14 csapatos élvonal 9–14. helyezettjei újabb tíz mérkőzést vívtak egymással a végső sorrend meghatározása érdekében). „Egyénileg sem volt könnyű az évad számomra, augusztusban vállsérülést szenvedtem és egy hónapot kihagytam, aztán januárban megint ez történt. A kulcs az volt a playoutban, hogy mindenki alárendelte az egyéni érdekeit a csapat sikerességének” – mondta lapunknak Kerpel-Fronius Gáspár, a szegediek 27 éves csapatkapitánya.

Keresztes Krisztián a 2. Bundesligában szereplő Greuther Fürth védője, akit a Nyíregyháza Spartacus a múlt héten adott egy évre kölcsön, opciós vételi joggal a német klubnak. A Paris FC ellen kedden 1–0-ra megnyert felkészülési meccsen már be is mutatkozott új együttesében, az első félidőt végigjátszotta. „Csütörtök délelőtt még Nyíregyházán edzettem a csapattal, amikor szóltak, hogy péntek délelőtt fél tizenkettőre orvosi vizsgálatra vár a Fürth, azonnal hagyjam abban a tréninget, pattanjak autóba, utazzak ki Németországba.” Keresztes az előző idényben – szintén kölcsönben – a skót első ligás Dundee Unitedben játszott, mégpedig stabilan.

A 2026-os Kékszalag mezőnye csütörtökön 9 órakor indul Balatonfüredről, Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlásversenyén ezúttal is több száz hajó és több ezer versenyző áll rajthoz. A szervező Magyar Vitorlásszövetség elvégezte a szükséges pályamódosítást az idei viadalra, az alacsony vízállás miatt a keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezték el, így az eredetileg 155 kilométeres pálya csak 3200 méterrel, mindössze két százalékkal lett rövidebb. Ott lesz a mezőnyben a Balaton legidősebb vitorlása, a 130 éves Kishamis, mellette találkozhatunk a legmodernebb technológiát képviselő katamaránokkal, köztük a hatszoros győztes, 2022 óta verhetetlen Fifty-Fiftyvel.

A napjainkban egyre többet támadott sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémiára látogattunk, utánajártunk annak, milyen hatással van a Velencei-tó vízszintcsökkenése a nevelőműhelyben zajló munkára, emellett számos, sokakat foglalkoztató kérdést tettünk fel a vezetőségnek. Az akadémia háromszoros olimpiai, 31-szeres világ- és 29-szeres Európa-bajnok elnöke, Kovács Katalin elmondta: „A munkánkat jelenleg nem befolyásolja a Velencei-tó válságos állapota, persze nem dugjuk homokba a fejünket, biztos, hogy megoldást kell találni a helyzetre, de hál’ Istennek nálunk nem állt meg az élet emiatt.” Mostanában többen támadják a nevelőműhelyt, túlárazást emlegetve. „Értem, hogy nagyon magas számok ezek, de amikor elindult a projekt, egyetlen cél lebegett a szemem előtt: a szakmaiság. A tervezési időszakban külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne kerüljön ide semmi, ami feleslegesnek nevezhető.”

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