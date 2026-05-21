MotoGP: Álex Márquez az Olasz és a Magyar Nagydíjat is kihagyja

A hétfőn megműtött Álex Márquez a gyorsaságimotoros-világbajnokság Olasz és a Magyar Nagydíját is kihagyja.
A Gresini Ducati csapat csütörtökön közölte, hogy Álex Márquez a jövő hétvégi mugellói, illetve a két és fél hét múlva esedékes balatonfőkajári MotoGP-futamon sem tud rajthoz állni.
A versenyző a Katalán Nagydíjon bukott, eltört a kulcscsontja, a C7-es csigolyájánál pedig „marginális” törést szenvedett. Bátyja, a hétszeres MotoGP-bajnok, címvédő Marc Márquez egy héttel korábban, a Le Mans-i Francia Nagydíj sprintfutamában sérült meg, amikor a verseny hajrájában bukott. Neki a lábfejében eltört egy csont, ami miatt szintén megműtötték.
