MotoGP: Álex Márquez az Olasz és a Magyar Nagydíjat is kihagyja

2026.05.21. 16:12
Álex Márquez nagyot bukott a Katalán Nagydíjon (Fotó: Getty Images)
Magyar Nagydíj Balatonfőkajár Marc Márquez MotoGP Álex Márquez
A hétfőn megműtött Álex Márquez a gyorsaságimotoros-világbajnokság Olasz és a Magyar Nagydíját is kihagyja.

A Gresini Ducati csapat csütörtökön közölte, hogy Álex Márquez a jövő hétvégi mugellói, illetve a két és fél hét múlva esedékes balatonfőkajári MotoGP-futamon sem tud rajthoz állni.

A versenyző a Katalán Nagydíjon bukott, eltört a kulcscsontja, a C7-es csigolyájánál pedig „marginális” törést szenvedett. Bátyja, a hétszeres MotoGP-bajnok, címvédő Marc Márquez egy héttel korábban, a Le Mans-i Francia Nagydíj sprintfutamában sérült meg, amikor a verseny hajrájában bukott. Neki a lábfejében eltört egy csont, ami miatt szintén megműtötték.

 

