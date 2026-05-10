Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Jorge Martín első apriliás sikerét aratta

2026.05.10. 15:53
null
Jorge Martín (Fotó: Getty Images)
Címkék
MotoGP Jorge Martín motor
A 2024-ben világbajnok Jorge Martín nyerte a gyorsaságimotoros-vb MotoGP kategóriájának versenyét a Le Mans-ban rendezett vasárnapi Francia Nagydíjon, ezzel első futamgyőzelmét aratta az Aprilia színeiben.

 

A 28 éves spanyol motoros szombaton a sprintversenyt is megnyerte Le Mans-ban, a vasárnapi főfutamon pedig nagyszerű teljesítményt nyújtva, elsősorban a kiemelkedő kanyarsebességét kihasználva győzött. Másodikként csapattársa, az összetettben változatlanul éllovas olasz Marco Bezzecchi ért célba, s a dobogó alsó fokára is apriliás versenyző állhatott, a japán Ogura Aj ugyanis harmadikként végzett.

A hétszeres MotoGP-bajnok, címvédő Marc Márquez a szombati sprintfutam hajrájában hatalmasat bukott, a Ducati klasszisának a lábfejében eltört egy csont, ami miatt műtétre szorul, így nem volt ott a rajtrácson vasárnap, illetve a jövő héten esedékes Katalán Nagydíjon sem ül motorra. Azt nem lehet még tudni, hogy a spanyol sztár ott lehet-e június első hétvégéjén a balatonfőkajári Balaton Park Circuiten, ahol tavaly volt egy külön az ő szurkolói számára fenntartott szektor is. A Moto2-ben és Moto3-ban rövidített futamokat tartottak az időjárás, illetve baleset miatt.

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-világbajnokság
Francia Nagydíj, Le Mans
MOTO GP (27 kör, 112,995 km):
1. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 41:18.001 perc 
2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 0.477 másodperc hátrány 
3. Ogura Aj (japán, Aprilia) 0.874 mp h. 
Az állás: 1. Bezzecchi 128 pont, 2. Martín 127, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 84 

Moto2 (9 kör, 37,665 km): 
1. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 14:14.987 perc 
2. Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 0.566 másodperc hátrány  
3. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 2.969 mp h. 
Az állás: 1. Gonzalez 79,5 pont, 2. Guevara 70, 3. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 59 

Moto3 (13 kör, 54,405 km): 
1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 24:41.640 perc 
2. Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 1.888 másodperc hátrány 
3. Matteo Bertelle (olasz, KTM) 4.227 mp h. 
Az állás: 1. Quiles 115 pont, 2. Fernandez 69, 3. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 53

 

MotoGP Jorge Martín motor
Legfrissebb hírek

Jorge Martín remek rajt után megnyerte a MotoGP Le Mans-i sprintfutamát

Egyéb autó-motor
Tegnap, 16:00

MotoGP: Alex Márquez nyerte a Spanyol Nagydíjat

Egyéb autó-motor
2026.04.26. 16:25

MotoGP: Marc Márquez nyerte a kaotikus spanyol sprintfutamot

Egyéb autó-motor
2026.04.25. 19:15

Helmut Marko: Jelenleg nem segítheti a Red Bullt a Max-faktor

F1
2026.04.12. 11:15

Otthonra talált Magyarországon a gyorsasági motorsport csúcskategóriája

Egyéb autó-motor
2026.04.08. 18:59

MotoGP: Bezzecchi Austinban is nyert

Egyéb autó-motor
2026.03.29. 23:32

MotoGP: Jorge Martín először nyert (sprint)futamot a vb-cím megszerzése óta

Egyéb autó-motor
2026.03.28. 22:15

Óriási lyuk keletkezett a MotoGP Brazil Nagydíjának célegyenesében

Egyéb autó-motor
2026.03.21. 20:44
Ezek is érdekelhetik