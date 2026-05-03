Superbike-vb: Nicolo Bulega nyerte a superpole-versenyt, Oliveirát mentő vitte el

2026.05.03. 14:06
Nicolo Bulega győzött (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Magyar Nagydíj Balatonfőkajár Nicolo Bulega superbike-vb
Az összetett éllovas olasz Nicolo Bulega magabiztosan nyerte a vasárnapi superpole-versenyt a superbike-világbajnokság negyedik versenyhétvégéjének vasárnapi első futamán, a sorozat magyarországi állomásán, a Balaton Park Circuiten.

A tízkörösre tervezett versenyt rögtön az elsőben piros zászlóval félbe kellett szakítani azután, hogy a 6-os kanyarban Andrea Locatellit hátulról meglökték, ő pedig kisodorta Miguel Oliveira alól a motort. A szombati első futamon harmadik portugál sűrű mezőnyben esett le a versenygépről, amely aztán rá is esett. Az orvosi stáb azonnal a segítségére érkezett, s végül mentővel vitték el, az első hírek szerint Oliveira állapota stabil, eszméleténél van, agyrázkódást és vállsérülést szenvedett.

Az újraindítást követően Bulega azonnal ellépett riválisaitól, s végül ezúttal is csak csapattársával, az összetettben második Iker Lecuonával csatázott, majd magabiztosan diadalmaskodott. A 26 éves olasz sorozatban a 15. futamán győzött az elitkategóriában, tovább javítva ezzel rekordját, amelyet a szombati sikerével állított fel. Bulegának ez volt az egymást követő 24. dobogós helyezése, a délutáni főversenyen pedig beállíthatja a tavalyi bajnok, jelenleg már a MotoGP-ben szereplő török Toprak Razgatlioglu és az amerikai Colin Edwards rekordját.

MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
SBK, superpole (8 kör, 32.600 km)
1. Nicolo Bulega (olasz, Ducati) 13:10.468 perc
2. Iker Lecuona (spanyol, Ducati) 0.894 másodperc hátrány 
3. Lorenzo Baldassarri (olasz, Ducati) 5.103 mp h.

TOVÁBBI PROGRAM
12.45: WCR, 2. futam (Tv: Arena4)
14.00: SSP, 2. futam (Tv: Arena4)
15.15: SBK, 2. futam (Tv: Arena4) 

 

