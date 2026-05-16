Álex Márquez nyerte meg a MotoGP barcelonai sprintfutamát

A délelőtti időmérőn a 3. leggyorsabbnak bizonyuló Álex Márquez a rajt után veszített néhány pozíciót, de visszaküzdötte magát az élre, és az első rajtkockából induló Pedro Acosta (KTM) utolsó körös támadásait visszaverve győzött. A jerezi Spanyol Nagydíjat is megnyerő Márquez idei második sikerét aratta.

A harmadik helyen a VR46 Ducatin ülő Fabio Di Giannantonio ért célba.

A világbajnoki éllovas Marco Bezzecchi a kilencedik helyen zárt a gyári Apriliával, ezzel egy pontot szerzett, ennyivel növelte előnyét csapattársa, a versenyen eleső Jorge Martín előtt. A vasárnap 14 órakor kezdődő barcelonai főfutam előtt kettő pont a különbség közöttük.

Mint ismert, a vb-éllovas Marc Márquez a Le Mans-i bukása miatt kihagyja a Katalán Nagydíj hétvégéjét.