Veszprém-rali: Bútorék nyerték az idénynyitó országos bajnoki futamot

2026.03.29. 18:43
null
Fotó: Facebook/www.duen.hu
Tagai Róbert rali ob Bútor Róbert Veszprém-rali
A Bútor Róbert, Tagai Róbert duó nyerte a vasárnap véget ért Veszprém-ralit, az országos bajnokság idénynyitó futamát.

A Bútor Róbert, Tagai Róbert kettős sikerével indult az idei rali országos bajnokság. A szeles, felhős, esős időjárásban megrendezett viadalon legfőképpen a zárónapon gyűlt meg a baja a mezőnynek a körülményekkel, a Skoda Fabia RS-sel versenyző Bútorék azonban így is magabiztosan diadalmaskodtak, több mint 1.5 perccel voltak gyorsabbak a másodikként végző egységnél.

A dobogó második fokára a Bodolai László, Deák Attila egység állhatott fel, míg harmadikként a László Martin, Zsiros Gábor kettős végzett. Az országos bajnokság április végén, a szlovákiai Szepsiben és környékén sorra kerülő Moldava-ralival folytatódik majd.

VESZPRÉM-RALI (12 gyorsasági szakasz, 132.66 km)
1. Bútor Róbert, Tagai Róbert (Skoda Fabia RS) 1:28:33.1 óra 
2. Bodolai László, Deák Attila (Skoda Fabia RS Rally2) 1:37.8 perc hátrány 
3. László Martin, Zsiros Gábor (Citroen C3 Rally2) 2:15.2 p h.
 

 

