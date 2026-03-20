Nemzeti Sportrádió

Augusztus végén lesz a Diósgyőr rali

2026.03.20. 11:50
Diósgyőr-rali rali ob Diósgyőr rali
Augusztus 28–30-án rendezik meg a Diósgyőr ralit az országos bajnokság idei szezonjában.

„Szerettük volna tavasszal, március végén megrendezni a versenyt, de tavaly december közepén a ralisportbizottság határozattal tette véglegessé, hogy az eredetileg bejelentett időpontunkban a Veszprém rali élvez előnyt. Szerettünk volna ragaszkodni a március végi időponthoz, mert a támogatóinknak, együttműködő partnereinknek – önkormányzatok, erdészeti- és szakhatóságok – is ez az időpont felelt volna meg, ám a ralit szerető helyi közönség miatt, hogy ne maradjon el a verseny, elfogadtuk a döntést” – idézte Jacsó Tibort, a futamot rendező ÉMAM Zrt. vezérigazgatóját a szervezők közleménye.

„Áttekintettük a megvalósításhoz szükséges lehetőségeinket, egyeztettünk a szakhatóságokkal, és végül augusztus utolsó hétvégéjére adtuk be a versenyrendezési igényünket, melyet ezúttal a ralisportbizottság elfogadott. Az ÉMAM Zrt. eddig három Diósgyőr és két Zemplén ralit rendezett, amelyekkel visszatért a rali a térségbe, és amelyek mind a versenyzők, mind a nézők tetszését elnyerték. Reményeink szerint ez az idén sem lesz másképp” – mondta Jacsó Tibor.

Az idei országos bajnokság a tervek szerint hét futamból áll majd, a jövő hétvégén sorra kerülő veszprémi nyitó viadal után a szlovákiai Moldava rali következik, majd Pécs, Kaposvár, Miskolc és Győr után november elején a Zemplénben zárul a sorozat.

 

