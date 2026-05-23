Gyász: elhunyt az ETO 1963-as bajnokcsapatának labdarúgója

2026.05.23. 19:46
Glaser József (a guggoló sor jobb szélén) életének 84. évében hunyt el (Fotó: Facebook, ETO FC)
ETO FC Glaser József gyász
A családtól kapott információra hivatkozva a Kisalföld című lap számolt be róla, hogy életének 84. évében elhunyt Glaser József, a Győri Vasas ETO korábbi magyar bajnok labdarúgója.

Glaser József az ETO saját nevelésű labdarúgójaként 1962. szeptember 23-án a Ferencváros ellen mutatkozott be az NB I-ben. Abban az idényben tíz, a következő, bajnoki címmel záruló félidényes bajnokságban négy bajnokin játszott.

A szélső 1964-ben a Győri MÁV DAC-hoz távozott, ahol harmadosztályú bajnoki címet nyert, és az NB I/B-be segítette csapatát. Pályafutását a Mofém Hubertusban fejezte be.

A Kisalföld megemlékezése szerint Glaser Hegyeshalmon élt, pénteken hunyt el a mosonmagyaróvári kórházban. Temetéséről később intézkednek.

 

 

