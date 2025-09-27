Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Bagnaia nyerte a japán sprintet, Marc Márquez vasárnap újra világbajnok lehet

2025.09.27. 14:13
Energiaitalok csatája... (Fotó: Getty Images)
Marc Márquez Francesco Bagnaia MotoGP sprintfutam Japán Nagydíj
A gyári Ducati versenyzője, Francesco Bagnaia magabiztos teljesítménnyel diadalmaskodott a Japán Nagydíj szombati sprintfutamán Motegiben, miközben csapattársa, Marc Márquez dobogós helyével tovább növelte előnyét a MotoGP bajnoki tabelláján.

Francesco Bagnaia az első perctől kezdve uralta a 12 körös versenyt: a pole pozícióból indulva végig az élen motorozott, és tavalyi barcelonai sikere óta először aratott sprintgyőzelmet. Marc Márquez ezúttal nem tudta tartani a tempót Bagnaiával, közel két másodperccel maradt el tőle, de így is értékes harmadik helyet szerzett. Testvére, Álex Márquez viszont pont nélkül zárt, így Marc egyre közelebb került a bajnoki címhez, amelyet akár már vasárnap bebiztosíthat.

A rajtnál Bagnaia tisztán fordult az élre, majd Joan Mir (Honda) és Pedro Acosta vette üldözőbe őt. A második körben Acosta átvette a második helyet, ám Bagnaia fokozatosan növelte előnyét, amely öt kör után már másfél másodpercre nőtt. A kétszeres világbajnok ezt követően kényelmesen tartotta vezető pozícióját, és 1.842 másodperces előnnyel ért célba.

Marc Márquez lassú kezdést követően a futam második felében erősített, előbb Mirt, majd Acostát is megelőzte, és másodikként intették le. Acosta végül megőrizte a harmadik helyet, Mir pedig a negyedik pozícióban hozott fontos pontokat a hazai pályán szereplő Hondának.

Ötödik helyen Franco Morbidelli (VR46 Ducati) végzett, őt követte a yamahás Fabio Quartararo, míg Luca Marini hetedik lett a Hondával. Az utolsó pontszerző helyeket Raúl Fernández és Ogura Ai (Trackhouse) szerezték meg. Álex Márquez végül csak tizedikként zárt egy számára nehéz versenyen.


A bajnokságban Marc Márqueznek vasárnap már elég lehet az is, ha legfeljebb hat ponttal gyűjt kevesebbet öccsénél, és akkor megszerzi újabb világbajnoki címét.

 

