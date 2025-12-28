Darts: Rob Cross lenullázta Damon Hetát; Anderson döntő szettben ment tovább

A megbízhatóság mintaképe, mondhatnánk a darts-vb 20. kiemeltjéről, az angol Ryan Searle-ről, aki eddigi hét világbajnoki szereplése alkalmával rendre eljutott a harmadik körig, háromszor a negyedikig is, ennek ellenére előzetesen talán ellenfele, a világranglistán 13. helyen álló legjobb német Martin Schindler tűnt esélyesebbnek. Ehhez képest az idei tornán eddig játszmát sem veszítő Searle szinte játszi könnyedséggel, mindössze két leget veszítve, ráadásul kiváló, 102 fölötti átlaggal intézte el 29 éves riválisát és készülhet a folytatásban a torna egyik meglepetésembere, a Stephen Buntingot és Dirk van Duijvenbodét is búcsúztató James Hurrell ellen a legjobb nyolc közé jutásért.

Ryan Searle wins nine legs in a row and whitewashes Martin Schindler in Round Three! 🎸#WCDarts | R3 pic.twitter.com/5Wa9HNGwUJ — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2025

A második meccs – eredményét nézve – hasonló eredménnyel zárult, mégis megmutatta, micsoda különbség lehet két 4:0-s meccs között. Merthogy a 2018-as világbajnok Rob Cross 17. kiemeltként az eggyel előtte rangsorolt Damon Hetát küldte haza ugyanilyen különbséggel, de többször is csupán egy-egy nyílon múlott, hogy az ausztrál legalább egy szettet elcsípjen – a második szett végén például több szettnyilat is elhibázott az egyenlítéshez, Cross pedig 23 nyilas leggel nyerte meg a második felvonást. A 2018-as világbajnok a következő körben a címvédő Luke Littlerrel találkozik, aki – csak úgy, mint Searle – még nem veszített szettet az idei vb-n. Világbajnokságon amúgy 2024-ben találkozott egymással Cross és Littler, kettejük két évvel ezelőtti elődöntőjét Littler nyerte.

CROSS HAMMERS HETA!



Rob Cross dispatches Damon Heta in straight sets to set up an intriguing showdown against Luke Littler for a place in the quarter-finals!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R3 pic.twitter.com/G1Jdrdr9GQ — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2025

A délelőtti program zárása aztán – ahogy a PDC hivatalos X-csatornája fogalmazott –, egy „abszolút klasszikus” lett, miután a korábbi kétszeres világbajnok, a 14. kiemelt Gary Anderson döntő szettben múlta felül a 39 éves holland Jermaine Wattimenát. A mérkőzés nagyrészt annak köszönhetően jutott el a hetedik játszmáig, hogy az ötödik szettben 3:1-es vezetésénél meccsnyilakat rontott a skót klasszis, majd a holland innen felállva harcolta ki a folytatást, és egyenlített (3:3). A szabályok értelmében a döntő szettben, 2–2 után két leg különbséggel kell nyernie az egyik félnek, de ha a tizedik leg után 5–5 az állás, a következő, 11. leg dönt. Ezúttal viszont nem ment el a 11. legig a döntő szett, mert 4–3-as vezetésekor Anderson egyetlen nyílra volt attól, hogy hátsó pályáról 9 nyilas kiszállóval zárja le a mérkőzést, de az utolsó dupla 12-est elrontotta, de Wattimena sem tudott kiszállni, így Anderson 15 nyilas leggel fejezte be a mérkőzést.

ANDERSON WINS AN ALLY PALLY EPIC!



WHAT A MATCH! 👏



Gary Anderson wins an absolute CLASSIC against Jermaine Wattimena, denying the Dutchman in a deciding-set thriller!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R3 pic.twitter.com/YSWyjyvBcD — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2025

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

A DÉLUTÁNI PROGRAM

Martin Schindler (német, 13., 89.89)–Ryan Searle (angol, 20., 102.29) 0:4 (1–3, 1–3, 0–3, 0–3)

Damon Heta (ausztrál, 16., 92.54)–Rob Cross (angol, 17., 94.11) 0:4 (1–3, 2–3, 2–3, 1–3)

Gary Anderson (skót, 14., 102.24)–Jermaine Wattimena (holland, 19., 95.26) 4:3 (3–1, 0–3, 3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 5–3)

20.00: AZ ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák) 4:0

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 0:4

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.) 1:4

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:4

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol) 3:4

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 4:3

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német) 4:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 4:3

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)