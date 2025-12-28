Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: remek második negyeddel győzte le az Alba a Sopront

2025.12.28. 19:08
Vojvoda Dávid (balra) 18 ponttal járult hozzá az Alba Fehérvár győzelméhez (Fotó: Nagy Gábor)
Két hazai győzelemmel kezdődött meg vasárnap a férfi kosárlabda NB I 14. fordulója: az Alba Fehérvár – elsősorban remek második negyedének köszönhetően – 95–77-re nyert a Sopron ellen, a Honvéd 87–79-cel küldte haza a DEAC-ot.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Alba Fehérvár–Sopron KC 95–77 (21–20, 30–6, 24–29, 20–22)
EPS-Honvéd–Debreceni EAC 87–79 (27–24, 22–17, 21–16, 17–22)
Később
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions
Jegyzőkönyvek később…

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
December 29.
NKA Univ. Pécs–Körmend
Szeged–Atomerőmű
December 30.
Kecskemét–Zalaegerszeg

Tabella később…

 

