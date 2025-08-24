MotoGP: Drapál Jánosra emlékeztek és a versenyzőkkel találkoztak a drukkerek a Balatonnál

Nem sokkal a Moto3-as futam előtt a rajtrácson mutatták be az 1985-ben tragikus balesetben, mindössze 37 évesen elhunyt egykori versenyző sisakját, valamint az 1973-as Osztrák Nagydíjon aratott győzelméért kapott babérkoszorút. A megemlékezésen részt vett fia, Drapál Ferenc, a 2007-ben a 125 kcm-esek között világbajnok Talmácsi Gábor, valamint Jorge Viegas, a Nemzetközi Motorsportszövetség elnöke is.

Drapál János első magyarként, 1971-ben a csehszlovák vb-futamon 150 ezer ember előtt diadalmaskodott, karrierje során négy viadalt nyert a sorozatban. A megemlékezést követően rendezték meg az úgynevezett Hero Walkot, amelyen a MotoGP-versenyzők találkoztak a balatoni pályára elsőként érkező 300 szerencsés drukkerrel.

Az eseményen részt vett többek között Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer és Brad Binder is. A versenyzők „bemelegítésképpen” együtt dobáltak a Veszprém kézilabdázójával, Thiago Petrusszal, valamint a magyar válogatott Pedro Rodriguezzel. Ezt követően indultak el a nagyjából 50 méteres sétájukra, ahol annyi aláírást osztottak ki, és képet készítettek, amennyi csak az idejükbe belefért.