Moto3: elképesztő izgalmak és célfotó – Máximo Quiles nyerte a Magyar Nagydíjat

Hatalmasat rajtolt a balatoni pálya első gyorsaságimotoros-világbajnoki versenyén az Aspar spanyol versenyzője, Máximo Quiles, aki a futam első felében viszonylag simán vezette is a Magyar Nagydíjat, de aztán nagyot hibázott, így visszacsúszott a negyedik helyre, a vezetést pedig a Red Bullos Valentín Perrone vette át.

Az argentin mögé két spanyol, David Munoz és Ángel Piqueras zárkózott fel, ám a viadal második felében őket szépen lassan bedarálta Quiles, aki az utolsó körre Perronéra is felért, s megpróbálta megszerezni idei második futamgyőzelmét. Nos, a spanyol a tempókülönbségét kihasználva előzött is a végén, de ekkor még mindig volt a versenyben két csavar: előbbi Perrone vágott be elé, majd Quiles ért a célegyenesben riválisa mellé, s végül úgy nyerte meg a futamot, hogy csak a célfotó döntött...

An absolute grandstand finish with Quiles winning by 0.018s 🏆⚔️#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/SSW92PWBdR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

MOTORSPORT

MOTOGP, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

MOTO3, VÉGEREDMÉNY

1. Máximo Quiles (spanyol, Aspar Team) 35:31.839 perc

2. Valentín Perrone (argentin, Red Bull GasGas) 0.018 mp hátrány

3. Ángel Piqueras (spanyol, Frinsa) 0.858 mp

A vb-pontverseny állása:

1. José Antonio Rueda (spanyol, Red Bull KTM) – 551 pont

2. Ángel Piqueras – 414 pont

3. Máximo Quiles – 142 pont

KÉSŐBB

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!