Moto3: elképesztő izgalmak és célfotó – Máximo Quiles nyerte a Magyar Nagydíjat

2025.08.24. 11:53
Máximo Quiles újoncként már a második futamát nyerte idén a Moto3-ban (Fotó: X/Aspar Team)
Magyar Nagydíj Magyarország MotoGP Balaton Park Circuit Moto3
A gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as mezőnye versenykörülmények között is felavatta vasárnap délelőtt a Balaton Park Circuitet: a Magyar Nagydíjat célfotóval Máximo Quiles nyerte.

 

Hatalmasat rajtolt a balatoni pálya első gyorsaságimotoros-világbajnoki versenyén az Aspar spanyol versenyzője, Máximo Quiles, aki a futam első felében viszonylag simán vezette is a Magyar Nagydíjat, de aztán nagyot hibázott, így visszacsúszott a negyedik helyre, a vezetést pedig a Red Bullos Valentín Perrone vette át. 

Az argentin mögé két spanyol, David Munoz és Ángel Piqueras zárkózott fel, ám a viadal második felében őket szépen lassan bedarálta Quiles, aki az utolsó körre Perronéra is felért, s megpróbálta megszerezni idei második futamgyőzelmét. Nos, a spanyol a tempókülönbségét kihasználva előzött is a végén, de ekkor még mindig volt a versenyben két csavar: előbbi Perrone vágott be elé, majd Quiles ért a célegyenesben riválisa mellé, s végül úgy nyerte meg a futamot, hogy csak a célfotó döntött... 

MOTORSPORT
MOTOGP, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
MOTO3, VÉGEREDMÉNY
1. Máximo Quiles (spanyol, Aspar Team) 35:31.839 perc 
2. Valentín Perrone (argentin, Red Bull GasGas) 0.018 mp hátrány 
3. Ángel Piqueras (spanyol, Frinsa) 0.858 mp 
A vb-pontverseny állása: 
1. José Antonio Rueda (spanyol, Red Bull KTM) – 551 pont  
2. Ángel Piqueras – 414 pont  
3. Máximo Quiles – 142 pont 

KÉSŐBB 
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4) 
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

 

