Moto2: nagyszerű hajrá, újabb Aspar-siker a Balatonnál

2025.08.24. 13:18
David Alonso győzött a Balatonnál (Fotó: Getty Images)
Magyar Nagydíj Balaton Park Circuit Moto2
Az Aspar fiatal kolumbai versenyzője, David Alonso nyerte meg a Moto2-es futamot a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíján.

 

A legtöbb szektorban már egy szöget sem lehetett volna leejteni, de a főlelátó is kezdett megtelni – aki élőben látta a Moto3-as futam befutóját, aligha felejti el egyhamar. Sokáig nem hüledezhettünk a történteken, elvégre fél órával később már a Moto2-eseket indították, és rögtön az első kanyarban négyen is belekerültek egy bukásba. A rajt a brit Jake Dixonnak sikerült a legjobban, ám előbb a brazil Diogo Moreira, majd az összetettben vezető spanyol Manuel González is megelőzte – ők ketten nem csupán a Balaton Park Circuiten csatáztak, a világbajnoki címért is küzdenek.

Az Intact spanyolja a táv kétharmadáig türelmesen várt, majd látványos előzéssel átvette a vezetést, Moreira viszont nem hagyta annyiban a dolgot, folyamatosan támadta – sokadjára bizonyította, hogy nem véletlenül csábítják MotoGP-csapatok. Csakhogy váratlanul feltűnt a színen az Aspar kolumbiai csodatinije, David Alonso, aki fél távnál mindössze hatodik volt, de a futam második felében elképesztő tempót diktált. Mintha csak a Moto3-asokat másolták volna a Moto2-es klasszisok: Moreirát megelőzve Alonso az elsőségre hajtott, az utolsó körben az élre tört, és hiába szorongatták, nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Két órán belül két szenzációs versenyt élvezhetett a balatonfőkajári közönség, a tavalyi Moto3-as világbajnok pályafutása során először nyert futamot a Moto2-ben. Az Aspar bokszában ugrálva és összeölelkezve, már-már eksztázisban ünnepeltek – a látottak után minden okuk megvolt rá.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
MOTO2, VÉGEREDMÉNY
1. David Alonso (kolumbiai, Aspar) 37:18.405 perc
2. Diogo Moreira (brazil, Italtrans) 0.174 másodperc hátrány
3. Manuel González (spanyol, Intact) 0.305 mp h. 

A vb-pontverseny állása (14 futam után, még 8 van hátra)
1. González 204 pont
2. Arón Canet (spanyol, Kalex) 179
3. Moreira 173

