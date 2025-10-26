Nemzeti Sportrádió

Mindkét versenyzőt újra kellett éleszteni a Moto3-as baleset után

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.10.26. 14:28
Mentőhelikopter a sepangi versenypályán (Fotó: Getty Images)
Címkék
José Rueda Noah Dettwiler Moto3
A gyorsaságimotoros-világbajnokság orvosigazgatója, Ángel Charte a spanyol AS sportlapnak nyilatkozott a Malajziai Nagydíj vasárnapi Moto3-as futamának felvezető körében történt baleset két sérültjének állapotáról.

A bemelegítő körben a svájci Noah Dettwiler lassan haladt a pálya bal oldalán, a már világbajnok spanyol José Rueda nagy tempóban érkezett mögötte, későn vette észre, és összeütköztek. Helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba vitték őket.

Ángel Charte beszámolója szerint mindkettőjüket újra kellett éleszteni a helyszínen. 

Dettwiler esetében a diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés. Már a pályán intubálták, és bár nincs életveszélyben, állapota aggasztó, a klinikán azonnal meg kellett műteni, csapata szerint operációk sorozata vár rá.

Ruedát szintén újra kellett éleszteni, és ugyancsak operációra van szüksége. Az ő esetében enyhe fej- és mellkasi traumát, valamint kéztörést állapítottak meg.

