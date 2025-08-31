Gyorsasági kamion Eb: győzelemmel és harmadik hellyel zárt Kiss Norbert Mostban

A 40 éves szombathelyi pilóta a vasárnap délelőtti időmérő edzésen is a mezőny fölé nőtt, ismét megszerezte az első rajtkockát, majd a nap kora délután rendezett első futamán – amelynek rajtját meg kellett ismételni – a tőle megszokott módon váltotta diadalra a legelőkelőbb starthelyet.

A második viadalon – amely a hétvége záróeseménye volt – a fordított rajtrács szabályának értelmében Kissnek a nyolcadik pozícióból kellett indulnia, s akárcsak szombaton, ezúttal is körről körre jött fel, ezúttal viszont „csak” a dobogó alsó fokáig jutott, ugyanis harmadik lett.

„Jó napunk volt, mert gyorsak voltunk és ezúttal a fordított rajtrácsos futamon is kimaradtunk a bajból. Jókat sikerült előznöm és összességében szuper volt az egész hétvége. Köszönöm a munkát a Révész Racing csapatának” – nyilatkozta az MTI-nek a hetedik Eb-címe felé száguldó magyar versenyző, aki a szombati első versenyt megnyerte, a másodikon pedig második lett.

Kiss Norbert három fordulóval az idény vége előtt 268 ponttal áll az összetett élén, 67 pont az előnye a második német Jochen Hahnnal szemben, ami tekintélyes, hiszen egy hétvége alatt összesen 60 pontot lehet gyűjteni.