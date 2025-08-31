Nemzeti Sportrádió

Gyorsasági kamion Eb: győzelemmel és harmadik hellyel zárt Kiss Norbert Mostban

Vágólapra másolva!
2025.08.31. 21:08
null
Fotó: X/Goodyear FIA ETRC
Címkék
Kiss Norbert Most kamion Eb
Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott, míg a másodikon a harmadik helyen ért célba a címvédő és hatszoros Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb idei ötödik fordulójának vasárnapi záró napján a csehországi Mostban.

 

A 40 éves szombathelyi pilóta a vasárnap délelőtti időmérő edzésen is a mezőny fölé nőtt, ismét megszerezte az első rajtkockát, majd a nap kora délután rendezett első futamán – amelynek rajtját meg kellett ismételni – a tőle megszokott módon váltotta diadalra a legelőkelőbb starthelyet.

A második viadalon – amely a hétvége záróeseménye volt – a fordított rajtrács szabályának értelmében Kissnek a nyolcadik pozícióból kellett indulnia, s akárcsak szombaton, ezúttal is körről körre jött fel, ezúttal viszont „csak” a dobogó alsó fokáig jutott, ugyanis harmadik lett.

„Jó napunk volt, mert gyorsak voltunk és ezúttal a fordított rajtrácsos futamon is kimaradtunk a bajból. Jókat sikerült előznöm és összességében szuper volt az egész hétvége. Köszönöm a munkát a Révész Racing csapatának” – nyilatkozta az MTI-nek a hetedik Eb-címe felé száguldó magyar versenyző, aki a szombati első versenyt megnyerte, a másodikon pedig második lett.

Kiss Norbert három fordulóval az idény vége előtt 268 ponttal áll az összetett élén, 67 pont az előnye a második német Jochen Hahnnal szemben, ami tekintélyes, hiszen egy hétvége alatt összesen 60 pontot lehet gyűjteni.

 

Kiss Norbert Most kamion Eb
Legfrissebb hírek

Gyorsasági kamion Eb: első és második hellyel kezdett Kiss Norbert Mostban

Egyéb autó-motor
2025.08.30. 23:58

Gyorsasági kamion Eb: újabb győzelem és harmadik hely Kiss Norbertnek a Nürburgringen

Egyéb autó-motor
2025.07.13. 17:17

Futamgyőzelem és harmadik hely Kiss Norbert szombati mérlege a Nürburgringen

Egyéb autó-motor
2025.07.12. 17:13

Kiss Norbert nyerte meg a kamion Eb egyetlen futamát a Slovakiaringen

Egyéb autó-motor
2025.06.08. 21:57

Gyorsasági kamion Eb: Kiss Norbert duplázott a Slovakiaringen

Egyéb autó-motor
2025.06.07. 17:50

Mindkét húszpontos futamot megnyerte Kiss Norbert a kamion Eb lausitzringi versenyén

Egyéb autó-motor
2025.05.25. 22:14

Gyorsasági kamion Eb: Kiss Norbert ismeretlen pályán is nyert

Egyéb autó-motor
2025.05.24. 17:17

Kamion Eb: Kiss Norbert négyből négyet nyert Misanóban

Egyéb autó-motor
2025.05.18. 19:59
Ezek is érdekelhetik