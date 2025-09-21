Nemzeti Sportrádió

Kiss Norbert címvédéssel lett rekorder a kamion Eb-n

Vágólapra másolva!
2025.09.21. 15:10
null
Címkék
Kiss Norbert gyorsasági kamion Eb kamion Európa-bajnokság
A vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát.

 

A negyvenéves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott.

Kiss ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.

A leintés után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kisst.

A magyar versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött.

A franciaországi versenyhétvégéből még egy futam van hátra, azon - a fordított rajtrács szabályának értelmében - a nyolcadik helyről rajtol majd a friss hétszeres Európa-bajnok.

 

Kiss Norbert gyorsasági kamion Eb kamion Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Kiss a hetedik kamionos Eb-cím kapujában

Egyéb egyéni
21 órája

Kiss Norbert: két dobogós helyezés!

Egyéb autó-motor
2025.09.14. 20:16

Kiss Norbert idei 14. futamgyőzelmét aratta a kamion Eb-n

Egyéb autó-motor
2025.09.13. 18:10

Gyorsasági kamion Eb: győzelemmel és harmadik hellyel zárt Kiss Norbert Mostban

Egyéb autó-motor
2025.08.31. 21:08

Gyorsasági kamion Eb: első és második hellyel kezdett Kiss Norbert Mostban

Egyéb autó-motor
2025.08.30. 23:58

Gyorsasági kamion Eb: újabb győzelem és harmadik hely Kiss Norbertnek a Nürburgringen

Egyéb autó-motor
2025.07.13. 17:17

Futamgyőzelem és harmadik hely Kiss Norbert szombati mérlege a Nürburgringen

Egyéb autó-motor
2025.07.12. 17:13

Kiss Norbert nyerte meg a kamion Eb egyetlen futamát a Slovakiaringen

Egyéb autó-motor
2025.06.08. 21:57
Ezek is érdekelhetik