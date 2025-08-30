Nemzeti Sportrádió

Gyorsasági kamion Eb: első és második hellyel kezdett Kiss Norbert Mostban

2025.08.30. 23:58
Kiss Norbert öröme (Fotó: FIA ETRC Media)
Kiss Norbert gyorsasági kamion Eb Kamion Eb
Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott, a másodikon pedig a nyolcadik helyről rajtolva második lett a címvédő és hatszoros Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb csehországi Mostban zajló ötödik fordulójának szombati napján.

A 40 éves szombathelyi pilóta a pénteken rendezett időmérő edzésen utolérhetetlen volt, a megszerzett pole pozíciót pedig nagyon magabiztosan váltotta győzelemre a szombati első futamon. Közben összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, a viadalon pedig csak negyedik lett, így Kiss tovább növelte az előnyét az összetettben.

A szombati nap és a hétvége második, fordított rajtrácsos futamán a magyar címvédőnek a szabályok értelmében a nyolcadik helyről kellett startolnia, és az esős körülmények között kezdődött versenyen óriási csatákat vívott meg azért, hogy a leintésig minél feljebb tudjon kapaszkodni. A folyamatosan száradó pálya nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, Kiss viszont végig hozta a tőle már megszokott nagyszerű teljesítményt, s másodikként intették le.

„Nem lehetek elégedetlen, mert sikerült megint növelni az előnyünket az összetettben. Sajnos a második futam utolsó körének az elején kicsit türelmetlen voltam és nem jött ki jól az előzési lehetőség, de összességében minden rendben volt, hiszen Hahnt mind a két versenyen magunk mögött tudtuk tartani” – értékelt az MTI-nek Kiss Norbert, utalva arra, hogy Hahn a második viadalon harmadikként ért célba.

A pályafutása hetedik Eb-címe felé tartó Kiss így most 240 ponttal áll az élen az összetettben, ahol a mögötte második Hahnnak 180, a harmadik Stephanie Halmnak pedig 126 pontja van.

A csehországi hétvége vasárnap újabb időmérő edzéssel, majd további két futammal folytatódik Mostban.

 

