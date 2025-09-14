Nemzeti Sportrádió

Kiss Norbert: két dobogó!

T. A.T. A.
2025.09.14. 20:16
Fotó: Kiss Norbi Média
Zolder Kiss Norbert kamion Eb
Kiss Norbert a harmadik versenyt megnyerte, a negyediken pedig a dobogó harmadik fokára állhatott a kamion Európa-bajnokság zolderi hétvégéjén. A Révész Racing magyar versenyzője tovább növelte előnyét az összetettben.

 

Csapatmunka – ennek volt köszönhető az, hogy Kiss Norbert, miután a szombati második futamon Stefanie Halm a harmadik helyért folyó küzdelemben nekiment és kiforgatta, rajthoz tudott állni a vasárnapi versenynapon. A kamionja alaposan összetört, de a Révész-csapat immár sokadszor mutatta meg, hogy nem ismer lehetetlent, és Kiss már az időmérésre szinte tökéletes autóval gurulhatott ki. 
Meg is nyerte. Mint ahogy az első rajtkockából indulva a harmadik versenyt is.

„Nagy köszönet illeti a csapatot, hogy rendbe hozta az autót, amely egész nap nagyon jól működött – mondta Kiss. – Az időmérés jól sikerült, mint ahogy a verseny rajtja is, amely után szép lassan sikerült előnyt felépítenem. Gyorsak voltunk, aminek nagyon örülök, megtettük, amit lehetett.”

Fotó: Kiss Norbi Média

Ez pedig az idei 15. futamgyőzelmet jelentette a hatszoros Európa-bajnok magyar számára, aki a fordított rajtrácsos versenyen sem tétlenkedett – szép előzéseket bemutatva a harmadik helyig küzdötte előre magát.

Mindez azt is jelenti, hogy már 77 pont az előnye az összetettben, vagyis akár már a jövő hét végén, a kontinensbajnokság utolsó előtti hétvégéjén megszerezheti hetedik bajnoki címét. 

GYORSASÁGI KAMION EB, 6. FORDULÓ, ZOLDER 
3. verseny: 1. Kiss Nobert (magyar, MAN) 23:32.214, 2. J. Hahn (német, Iveco) 5.943 mp h., 3. Albacete (spanyol, MAN) 11.435 mp h.
4. verseny: 1. René Reiner (német, MAN), 2. Rodrigues (portugál, MAN) 2.401 mp h., 3. Kiss N. 4.428 mp h. 
Az állás: 1. Kiss Norbert 319 pont, 2. J. Hahn 242, 3. Halm 168

 

Zolder Kiss Norbert kamion Eb
