Kiss a hetedik kamionos Eb-cím kapujában

A figyelem középpontjában vitathatatlanul Kiss Norbert áll a kamion Európa-bajnokság Le Mans-i hétvégéjén, és ezúttal nem csupán azért, mert ha piros versenykamionjával a pályára gurul, akkor ő az egyik első számú esélyes a futamgyőzelemre, hanem azért is, mert vasárnap megszerezheti hetedik Európa-bajnoki címét. Ez pedig azt jelentené, hogy ő minden idők legjobb kamionversenyzője, hiszen legfőbb riválisa, Jochen Hahn hat elsőséggel büszkélkedhet.

Le Mans-ban az első versenyt a pole pozícióból indulva simán megnyerte: „Nagyon fontos győzelmet arattunk az első versenyen, a csapatnak köszönhetően az autó tökéletesen muzsikált – mondta Kiss Norbert. – Próbálok az észszerűség határain belül maradni, és nem túl nagy rizikót vállalni a további futamokon, de remélem, vasárnap este lesz okunk ünnepelni.”

Fotó: Kiss Norbi Média

A fordított rajtrácsos versenyen nagy volt a tülekedés a rajt után, úgyhogy piros zászlóval meg is kellett szakítani a futamot, amely kisvártatva újra indult, és ahhoz képest, hogy Kiss nem akart kockázatot vállalni, egymás után hagyta maga mögött az ellenfeleket, és a negyedik helyig küzdötte fel magát. Érdekesség, hogy ez mindössze a harmadik olyan verseny volt az idény során, amelynek végén a Révész Racing magyar pilótája nem ünnepelhetett a dobogón.

Mindez egyébként azt is jelenti, hogy Kissnek mindössze négy pontot kell szereznie a vasárnapi harmadik futamon ahhoz, hogy bajnok legyen.

„Örülök, hogy sikerült eddig eljutni. Amikor elkezdtem versenyezni, arra sem gondoltam, hogy egyszer megnyerhetem az Európa-bajnoki címet, nemhogy hétszer. Voltak nehéz időszakok a pályafutásom során, de most, tizenöt évvel később itt vagyunk, és történelmet írhatunk, ami nagyszerű érzés. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert új autóval vágtunk neki a szezonnak, de megoldottuk a feladatot” – mondta Kiss a hetedik Európa-bajnoki címe kapujában.

KAMION EB, 7. FORDULÓ, LE MANS

1. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN) 23:10.118, 2. Lenz (német, MAN) 6.975 másodperc hátrány, 3. J. Hahn (német, Iveco) 7.662 mp h. 2. verseny: 1. René Reinert (német, MAN), 2. Halm (német, Iveco) 0.571 mp h., 3. J. Hahn 1.095 mp h., 4. Kiss Norbert 1.518 mp h. Az Eb állása: 1. Kiss Norbert 346 pont, 2. J. Hahn 262, 3. Halm 185