Kiss Norbert idei 14. futamgyőzelmét aratta a kamion Eb-n

2025.09.13. 18:10
Kiss Norbert újra a dobogó legfelső fokán (Fotó: Kiss Norbi Média)
Kiss Norbert idei 14. futamgyőzelmét aratta a kamion Európa-bajnokság zolderi versenyhétvégéjének szombatján. A magyar versenyző az első rajtkockából indulva megnyerte az első versenyt, a fordított rajtrácsos futamon a hajrában ütközött Steffi Halmmal és negyedikként végzett, büntetése után hatodik lett.

Tankönyvbe illő teljesítményt nyújtott Kiss Norbert a szombati első futamon Zolderben: a Révész Racing magyar versenyzője minden adódó lehetőséget kihasznál, tökéletes koncentrációval húzza be az újabb és újabb futamgyőzelmeket, és rohamléptekkel halad hetedik Európa-bajnoki címe felé.

A zolderi hétvége első versenyén Kiss az első rajtkockából indulva aratott rajt-cél győzelmet. A start után Sascha Lenz támadta és próbálta megelőzni, de közben őt meg Jochen Hahn támadta hátulról, ami miatt védekező pozícióba kényszerült a támadás helyett, Kiss pedig egérutat nyert. Ettől kezdve már nem volt más dolga, mint a saját tempóját autózni és behúzni az újabb futamgyőzelmet – az idei tizennegyediket.

A tizenötödikre azonban még várni kell, mert a második, fordított rajtrácsos versenyen Kiss folyamatosan előzgetve jött felfelé, mígnem az utolsó előtti körben a harmadik helyért támadta Steffi Halmot. Előzött, de a célegyenesre fordulva a harcos német hölgy visszatámadott, aminek következtében Kiss megpördült, a menetiránnyal szembe állt, és a balesetbe többen is belekeveredtek. A vége az lett, hogy piros zászlóval félbeszakították a versenyt, és a végeredményt az előző kör eredménye alapján állapították meg.

Ez azt jelentette, hogy Kiss a negyedik helyen végzett (bár utóbb még vizsgálták az eredményt, és Kisst gyorshajtás miatt is, és 10 másodperces büntetés után végül hatodikként zárt), a versenyt pedig Jochen Hahn nyerte meg, aki az idén először ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán.

GYORSASÁGI KAMION EB, 6. FORDULÓ, ZOLDER 
1. verseny: 1. Kiss Nobert (magyar, MAN) 23:31.340, 2. Lenz (német, MAN) 5.993 mp h., 3. J. Hahn (német, Iveco) 6.548 mp h.
2. verseny: 1. Jochen Hahn, 2. Rodrigues (portugál, MAN) 1.363 mp h., 3. Halm (német, Iveco) 3.843 mp h., …6. Kiss N. 14.235 mp h.
Az állás: 1. Kiss Norbert 293 pont, 2. J. Hahn 223, 3. Halm 155

Fotó: Kiss Norbi Média

 

