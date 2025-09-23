Kiss Norbert: büszke vagyok rá, hogy honnan indultam és mit értem el

A negyvenéves szombathelyi versenyző a sporttörténeti diadalt felidézve azt mondta az MTI-nek, hogy egy kicsit meg is hatódott a leintést követően, mert – mint fogalmazott – végiggondolta, hogy mennyi minden történt vele abban a húsz évben, amióta autóversenyzővé vált.

„Szimulátorozással kezdtem és természetesen az elején még az is csak álom volt, hogy valódi versenyeken induljak, nemhogy futamot, vagy bajnokságot nyerjek bármilyen kategóriában. Természetesen nem volt zökkenőmentes az út, tele volt buktatókkal és akadályokkal, de valahogyan mégis sikerült megvalósítani az álmaimat, és erre nagyon büszke vagyok. Az én példám azt mutatja, hogy egy teljesen átlagos magyar családból is el lehet jutni a csúcsra, csak élni kell a lehetőségekkel és soha nem szabad feladni” – nyilatkozta Kiss.

Az M4 Sport Formula-1-es szakkommentátoraként is dolgozó versenyző kiemelte, pályafutása során sokan voltak, akik lehetőséget adtak neki, ezeknek az embereknek a mai napig hálás és köszönettel gondol vissza azokra az időszakokra, amikor különböző kategóriákban esélyt kapott, hogy megmutassa a tudását.

„Végtére is mindig minden géposztályban sikerült valamit nyerni és a karrierem során futamgyőzelmek, kategória bajnoki címek szinte minden évben összejöttek 2005 óta” – fogalmazott.

Kiss Norbert 2011-ben – túraautós és formulaautós magyar bajnoki címek után – mutatkozott be a gyorsasági kamion Eb-n, ahol rögtön a második versenyhétvégéjén futamgyőzelmet ünnepelhetett, majd a 2012-es idényben már öt alkalommal intették le őt első helyezettként. A 2013-as esztendőben rendszeressé váltak a dobogós helyezések, s bár diadalokból ezúttal kevesebb volt, a magyar versenyző az összetett negyedik helyén zárt 301 ponttal, és az Oxxo Racing Team versenyzője a következő szezonra esélyessé vált arra, hogy a bajnoki címért küzdjön az MAN volánja mögött. A szombathelyi versenyző gyorsasági kamionos karrierje innentől már valódi sikersztorivá vált, 2014-ben és 2015-ben nyerte első két Eb-címét, majd 2016 és 2019 között a német Tankpool Racingnél versenyzett egy Mercedes kamionnal, aztán a Révész Racing megalakulásával 2020-tól újra magyar csapatban halmozta a sikereket.

„Nagyon nagy köszönettel tartozom Révész Bálintnak és az általa alapított csapatnak, hiszen nélkülük nagy valószínűséggel nem, vagy nem ilyen hamar váltam volna hétszeres Európa-bajnokká. Az idei győzelmünket az is különlegessé teszi, hogy a téli szünetben teljesen új versenykamiont építettünk, és bár az elején voltak problémáink, a srácok nagyszerűen dolgoztak és megoldották ezeket, onnantól pedig megállíthatatlanok voltunk. Ebben természetesen versenymérnökömnek, Bakó Csabának is óriási szerepe van, ő mind a hét Eb-címem során mellettem volt, nélküle talán szintén nehezebb lett volna” – mondta Kiss.

A hétszeres Eb-győztes hangsúlyozta, különösen nagy öröm a számára, hogy a gyorsasági kamion Eb történetének hatszoros győztese, a német Jochen Hahn ellen nyerte a hetedik trófeáját, sőt, hat alkalommal a veterán rivális volt mögötte második az összetettben.

„Egyetlen olyan év volt, amikor nem ő volt a legnagyobb ellenfelem, márpedig jobb úgy megnyerni az Eb-címeket, hogy a korábbi rekorder végig ott van a mezőnyben és őt kell legyőzni a pályán hétvégéről hétvégére. Jochen kiváló versenyző, akit mindig komolyan kell venni, de rajta kívül a háromszoros Eb-győztes spanyol Antonio Albacete is végig itt volt a mezőnyben, és még több más nagyszerű pilóta” – fejtette ki Kiss Norbert.

Az idei szezonból még egy forduló van hátra, mégpedig a spanyolországi Jaramában, ahol a Révész Racing a csapat Európa-bajnoki cím megszerzéséért áll rajthoz.

„A csapatnak ez lehet sorozatban az ötödik Eb-trófeája, ami szintén egy nagyon szép eredmény, ezzel már közel kerülnénk a legsikeresebbekhez, úgyhogy most az a cél, hogy René Reinerttel együtt a csapatbajnoki címet is elhódítsuk” – mondta Kiss, utalva arra, hogy a Révész Racing előző MAN típusú versenykamionját az idén Reinert vezeti. A Révész-Reinert Racing Team 56 pontos előnnyel áll az élen a csapatok Eb-pontversenyében az október első hétvégéjén sorra kerülő spanyolországi utolsó forduló előtt.